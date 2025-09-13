Los Pumas le ganaron a Australia por el Rugby Championship: aguantaron, definieron y celebraron con la gente

Los Pumas vencieron a Australia: aguantaron, definieron y celebraron con la gente

Los Pumas le ganaron un verdadero partidazo a Australia en Sydney en el marco de la cuarta fecha del Rugby Championship donde pasaron de ser dominadores a pasarla mal sobre el final. Sin embargo, los de Felipe Contepomi no aflojaron y se quedaron con otro importante triunfo tal como sucedió hace ya dos semanas contra los All Blacks en nuestro país. Después de la derrota contra el mismo rival hacce pocos días donde el árbitro fue protagonista, el combinado nacional se hizo fuerte para quedarse con la victoria.

La próxima jornada será el sábado 27 de septiembre contra Sudáfrica y una semana más tarde enfrentarán al mismo equipo en Londres -4 de octubre-. A su vez, también tendrán participación en la ventana de noviembre contra Gales, Escocia e Inglaterra. Llegarán en un gran momento por los resultados positivos obtenidos y la demostración, aunque sufrida contra los Wallabies, en este encuentro fue clave.

Con un gran marco de público argentino, Los Pumas tuvieron una jornada soñada que arrancó con el penal de Santiago Carreras para el 3-0 parcial. Sin embargo, el dueño de casa respondió y sacó ventaja con un try de Tane Edmed para el 3-7. Por la misma vía, el elenco nacional pasaron al frente otra vez gracias a Julián Montoya con sólo siete minutos de juego. De ahí en más hasta el cierre de la primera mitad, Carreras sumó con tres penales más para irse al descanso con un cómodo 19-7 en favor de los de Felipe Contepomi.

Ya en el complemento, este último aumentó la diferencia en tres ocasiones por medio de penales (28-7). Claro que el local no se achicó y tanto con Andrew Kellaway como con Filipo Daugunu y James O'Connor acortó la distancia a 19-28. Con estos dos últimos -sumando un try y una conversión- quedaron 28-26 a favor de Los Pumas que se quedaron con una victoria por demás ajustada. En el medio hubo dos situaciones que sin dudas influyeron en el desarrollo: la amarilla a Carreras que dejó con un hombre menos a Argentina por 10 minutos, lo cual el dueño de casa aprovechó y el pase forward que recibió Daugunu a falta de segundos para el cierre para un try que generó polémica.

Igualmente, Los Pumas festejaron y luego tuvieron la oportunidad de celebrarlo con la gente que dijo presente en el estadio para disfrutar de este encuentro. Si bien el equipo sufrió por momentos en la segunda mitad, pudo aguantar los ataques de los Wallabies en su casa y se adjudicaron una victoria que los dejó por debajo de Australia (11), Sudáfrica (10) y Nueva Zelanda (10) con 9 puntos en la tabla.

Así quedó el ranking del World Rugby tras el triunfo de Los Pumas

Nueva Zelanda - 91.35 Irlanda - 89.83. Sudáfrica - 89.38. Francia - 87.82. Inglaterra - 87.64. Argentina - 84.40. Australia - 83-40. Escocia - 81.57. Fiji - 80.50. Italia - 77.77.

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas vs. Sudáfrica: 27 de septiembre (Sudáfrica).

Los Pumas vs. Sudáfrica: 4 de octubre (Londres).

La ventana de noviembre