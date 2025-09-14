Corte de agua de Aysa este domingo: hasta cuándo dura y por qué se realiza

Este domingo 14 de septiembre, Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) interrumpió el servicio de agua potable en varias localidades del Gran Buenos Aires y en barrios del centro y sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El corte, que comenzó en la madrugada, se extenderá hasta las últimas horas de la tarde, y la empresa informó que el servicio se normalizará de forma progresiva.

Zonas afectadas

El operativo impacta en usuarios de los partidos de:

- Almirante Brown

- Avellaneda

- Quilmes

- Lomas de Zamora

- Ezeiza

- La Matanza

- Esteban Echeverría

- Lanús

- Barrios del centro y sur de CABA

Por qué se interrumpe el servicio

La interrupción responde a tareas de limpieza e inspección en la torre de toma de agua de la Planta Potabilizadora General Belgrano, ubicada en Bernal. Esta estructura, situada a 2400 metros de la costa del Río de la Plata, es clave para el abastecimiento de más de 3,5 millones de personas.

Según explicó Sebastián Bassedas, jefe de la planta, el mantenimiento de las rejas de la torre permite mejorar el caudal de agua cruda que ingresa al sistema, reducir el consumo energético y evitar el desgaste de los equipos de bombeo.

Un equipo de buzos especializados se encarga de limpiar manualmente las rejas e inspeccionar la integridad estructural de la torre. Además, durante la parada técnica se realizan tareas complementarias de mantenimiento, como el traspaso de cables en subestaciones transformadoras, que mejoran la seguridad operativa.

Qué dijo Aysa

Alejandro Barrio, director de Ingeniería de la empresa, señaló que estos operativos se realizan los domingos, cuando la demanda es menor, para minimizar el impacto en la población. “Hay que detener la producción durante varias horas para que los equipos técnicos puedan descender y trabajar en el agua”, explicó.

La Justicia suspendió el DNU que permitía cortes de agua por falta de pago

Recientemente, la Justicia federal suspendió el decreto con el que Javier Milei habilitó los cortes de suministro de agua potable en caso de falta de pago al advertir que "el acceso al agua potable incide directamente sobre la vida y la salud de las personas" y que "debe ser tutelado por los jueces". Esta medida cautelar afecta al DNU 493/2025, que modificaba el marco regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) con el objetivo habilitar su privatización.

"Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Unión de Usuarios y Consumidores y por Consumidores Libres Coop. Ltda. de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria, en consecuencia, ordenar a la parte demandada -Estado Nacional/Ministerio de Economía- que suspenda la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 493/2025 -en el caso, el inciso p) del artículo 3º del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 493/2025, del artículo 81 del Anexo I y del artículo 37 del Anexo II del mencionado decreto- para todos los inmuebles en el que se prevé aplicar el corte en la provisión de agua potable y desagües cloacales", dice la resolución firmada por la jueza Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín.