El palazo a Karina Milei por el Caso Spagnuolo en el partido de Los Pumas ante Australia: "El número de moda"

El palazo a Karina Milei en la transmisión de Los Pumas ante Australia

Los Pumas le ganaron a Australia en la cuarta fecha del Rubgy Championship en condición de visitante en un duelo apasionante hasta el último minuto. Los dirigidos por Felipe Contepomi sumaron una victoria más en el torneo y subieron en el ranking, pero hubo un detalle en plena transmisión que no pasó para nada desapercibido. Durante el cotejo, hubo un comentario en vivo en relación a Karina Milei que rápidamente se hizo viral y fue por parte de quienes estuvieron a cargo de la misma.

El escándalo con Diego Spagnuolo y la hermana del presidente de la Nación por las supuestas coimas no deja de estar presente en distintos aspectos y el deporte también es uno de ellos. Como sucedió en el fútbol en el caso de Sacachispas con distintos posteos en las redes sociales, esta vez le tocó al rugby y se dio a falta de 20 minutos para el cierre del partido. Lo cierto es que el conjunto nacional sumó varios tantos por medio de penales -3 puntos- y en ESPN no dejaron de remarcarlo.

El palazo a Karina Milei en la transmisión de Los Pumas vs. Australia

Santiago Carreras fue quien más sumó por esa vía y cuando el encuentro estaba 25-7 ejecutó el séptimo de la jornada. De hecho, pateó en seis oportunidades anteriormente y convirtió para sacar esa diferencia notoria para los de Contepomi, que cerraron una victoria en la que también les tocó sufrir sobre el final.

"Otra vez Moyano, fuerza la infracción y ahora es frente a los palos. Y son 3, el número de moda", esbozó Alejandro "Negro" Coccia en pleno encuentro. En dicha transmisión trabajó con él Diego Albanese, exjugador del seleccionado nacional, quien también se sumó al comentario de su compañero haciendo referencia al número 3.

Los audios de Karina Milei, el escándalo que salpica al Gobierno

En los diversos audios filtrados, Spagnuolo asegura que Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem cobraban coimas por la compra de medicamentos y se beneficiaban mensualmente de un esquema que recaudaba millones. "Se llevan de medio palo para arriba por mes", señalaba en los mensajes el amigo y abogado personal del Presidente de la Nación.

En Los Pumas vs. Australia no se olvidaron de Karina Milei y el escándalo de las coimas

En ese marco, aparece el rol clave de la droguería Suizo Argentina. Según la investigación, la empresa de los Kovalivker acumula contratos por más de 100 mil millones de pesos con el Estado -que además de la ANDIS, también incluyen a los ministerio de Defensa y Seguridad comandados por Luis Petri y Patricia Bullrich-.

Como única respuesta al escándalo que generó una crisis política, sumada a la económica y -recientemente- a la electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional presentó diversas acciones ante la Justicia para bloquear la publicación de nuevos audios; dicha maniobra fue finalmente avalada por el juez Alejandro Maraniello -acusado de abuso de poder, acoso sexual y desvìo de fondos-.