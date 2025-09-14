“Nos han tomado las escuelas y han tomado la cultura llevando el mensaje de que la libertad no era buena", sostuvo Milei en su discurso.

Tras la dura caída electoral en la provincia de Buenos Aires frente al peronismo de Fuerza Patria y en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Karina Milei retomó su agenda política. El último sábado encabezó el lanzamiento de “BASES”, una agrupación estudiantil libertaria compuesta por militantes y activistas de nivel secundario.

La secretaria general de la Presidencia presentó la organización cuyo nombre se inspira en Juan Bautista Alberdi, el abogado liberal que fue artífice intelectual de la Constitución argentina de 1853. Milei se mostró junto a estudiantes de colegios secundarios que, desde esta nueva agrupación, aspiran a “combatir el adoctrinamiento” en las escuelas medias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En su discurso, Karina Milei resaltó el compromiso de los jóvenes en la batalla cultural: “Nos han tomado las escuelas y han tomado la cultura llevando el mensaje de que la libertad no era buena. Por eso les agradezco a todos el trabajo que están haciendo en las universidades, en las escuelas y en todos los lugares del país en los que se involucran para dar esta batalla“.

El acto contó con la presencia de figuras clave de La Libertad Avanza (LLA), como la legisladora porteña y candidata a diputada nacional Pilar Ramírez y el presidente de la Juventud de LLA, Dante Di Carlo. También participaron representantes de prestigiosas escuelas, entre ellas el Nacional Buenos Aires, la Escuela Técnica Otto Krause y la Escuela Técnica N° 9 D.E. 7 Ing. Luis Huergo, quienes firmaron el tratado fundacional de “BASES”.

Durante la ceremonia, Ramírez afirmó: “Hoy damos un paso más en el camino de la libertad. Ese camino que inició el presidente Milei hace apenas 2 años y que la Agrupación Bases viene a consolidar y continuar. Un espacio que viene a defender la libertad en las aulas y a defender la libertad frente al adoctrinamiento”.

La actividad de Karina Milei luego de la derrota en PBA

Si bien la campaña para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre aún no comenzó formalmente, Karina Milei anticipó su activación política. El jueves pasado encabezó un acto en el Club Villa Luján de San Miguel de Tucumán, acompañada por su círculo más cercano, incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien fue designado para retomar el diálogo con los gobernadores.

En ambos actos, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en Tucumán, Karina Milei instó a sus seguidores a continuar apoyando las ideas de libertad promovidas por Javier Milei. En el norte del país se presentaron oficialmente los candidatos a diputados nacionales del espacio: Federico Pelli y Soledad Molinuevo, quienes convocaron a los ciudadanos a participar en una “elección histórica” el 26 de octubre.