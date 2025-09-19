En medio de la crisis cambiaria, Milei hablará en Córdoba

Los compromisos con el FMI se cumplen, incluso si perjudican a los niños que viven en la pobreza. Ese parece ser el mensaje detrás del proyecto de Presupuesto 2026 que Javier Milei presentó el lunes. Una prueba concreta es la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), hoy atada a la movilidad jubilatoria que se ajusta todos los meses por inflación. La modificación del programa, que alcanza a casi 4.100.000 menores de 18 años, es una de las promesas que hizo el Gobierno el mes pasado ante el Fondo para superar la primera revisión del nuevo acuerdo, según consta en el staff report del organismo. El artículo 73 del proyecto de Presupuesto, del que alertó un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), elimina también la actualización automática de las asignaciones familiares, que cobran los hijos de los trabajadores en relación de dependencia y de los monotributistas.