El Garrahan confirma un nuevo paro tras el escándalo de los 40 mil millones de pesos

El Hospital Garrahan confirmó un nuevo paro de 48 horas para la próxima semana, luego de la denuncia de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del establecimiento contra el gobierno de Javier Milei por redireccionamientos de dinero del centro pediátrico un fondo de inversión del Banco Nación. Además de la medida de fuerza, este viernes habrá un paro nocturno y también un ruidazo en Combate de los Pozos.

Dicha asociación señaló que, tras el pedido de un informe a la Comisión de Salud del Congreso de la Nación sobre la auditoría de los bienes, descubrieron la extraña maniobra de la gestión libertaria sobre el dinero que recauda el reconocido hospital a partir de prestaciones a obras sociales y prepagas. Según indicaron, las sumas alcanzan los 40.000 millones de pesos, lo que representa al 35% de las prácticas que se realizan en el hospital.

Ahora, tras conocerse el "escándalo" -como fue calificado por las y los trabajadores- de los 40 mil millones de pesos retenidos, vuelve a profundizarse la lucha del Garrahan a pesar de haber conseguido que el veto presidencial cayera en la Cámara de Diputados. "La asamblea general resolvió incrementar el paro con 48 horas la próxima semana", señalaron.

Según pudo confirmar El Destape, durante la noche de este viernes 19 de septiembre -a partir de las 21 horas- se iniciará un paro nocturno en el establecimiento que habían resuelto los trabajadores previamente y que culminará a las 14 de este sábado. Por su parte, el paro de 48 horas se iniciará el martes próximo a las 7 de la mañana. "El eje es el reclamo de los fondos propios que maneja el hospital y no se están destinando a salarios", remarcaron.

Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan destacó la "victoria popular" sobre los vetos de Milei y alertó que están preparados para movilizarse el próximo 2 de octubre, cuando el Senado trate el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica. "Pero no podemos volver a cobrar un salario 'pelado', cuando se hizo público que el Consejo de Administración nombrado por Milei retiene por lo menos 40 mil millones de pesos de recaudación propia", lanzó.

"Ese dinero existe por la facturación a obras sociales y prepagas, y deriva de las tareas mancomunadas de las miles de personas que hacemos funcionar al Garrahan cotidianamente. De hecho, tenemos un ítem llamado 'recursos genuinos' pero esta gestión lo congeló, mientras destinaba el fruto de nuestro trabajo a la especulación financiera. Esta situación generó una bronca terrible; ¿cuántos compañeros o compañeras que renunciaron podrían haberse quedado si existía un paliativo salarial?", apuntó.

Gerardo Oroz, secretario adjunto, remarcó la importancia de que se profundicen las medidas de lucha ya que son una "necesidad" para las y los trabajadores del hospital. "Conseguimos peleando que exista una ley y del mismo conseguiremos que se implemente, porque no podemos quedar sujetos al mero trámite corriente. Así se ve en discapacidad: el gobierno sigue eludiendo su implementación. A la vez, todo esto cuadro vuelve a resaltar la responsabilidad de las centrales sindicales, especialmente la CGT, que no pueden disimular su accionar con la tardía convocatoria a la marcha del pasado miércoles. Exigimos un paro activo y un plan de lucha nacional, por el Garrahan, la universidad, las jubilaciones y todas las causas de interés para los trabajadores", sentenciaron.