El juez Martínez de Giorgi rechazó la causa $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó este viernes ser el nuevo magistrado de la causa en la que se investiga la estafa con la criptomoneda $LIBRA, promocionada el 14 de febrero por el presidente Javier Milei en sus redes sociales. En su negativa, el letrado argumentó que ya posee una pesquisa en la que se investiga a la hermana del mandatario, Karina Milei, y que la Cámara Federal porteña pidió que sean instruidas por jueces distintos.

Esta respuesta llega luego de que el juez Ariel Lijo declare la incompetencia del juzgado Nº 1 y envíe la investigación de $LIBRA al juzgado federal N°8 de Martínez de Giorgi, al explicar que existe "conexidad" con una causa en que también es investigada la hermana del líder libertario, por cobrar dinero para coordinar entrevistas con el Presidente.

Martinez de Giorgi sostuvo que, si bien comparte el criterio de Lijo de conexidad entre las causas, la Cámara Federal ya había estipulado que los dos casos debían correr por juzgados diferentes. Por este motivo decidió “no aceptar la competencia atribuida a este tribunal”, según trascendió.

Pese a que ambos jueces consideran que las causas se deben tramitar en forma conjunta para "evitar un dispendio jurisdiccional en detrimento de una pronta y mejor administración de Justicia, postura que aquí se reafirma", Martínez De Giorgi también advirtió que "las últimas decisiones adoptadas por el Superior que guardan relación con la materia han establecido un criterio diferente".

De esta manera, el magistrado remarcó que "hasta tanto tal situación no sea revertida a partir de una nueva intervención de la Alzada que fije una postura contraria a la ya establecida" y subrayó que "no corresponde aceptar la competencia atribuida". Así, hasta que la Cámara Federal porteña se resuelva la competencia, la pesquisa seguramente quede paralizada.

Lijo había determinado que el caso $LIBRA debía pasar al juzgado federal Nº 8 por "conexidad" con la causa N° 772/2025, en manos de Martínez de Giorgi, donde Karina Milei es investigada por “cohecho” y “negociaciones incompatibles”. Se trata de un caso que se abrió por una denuncia de la dirigente de la Coalición Cívica, Mónica Frade, de marzo pasado, en la que se apuntó a la hermana del Presidente por cobrar dinero para gestionar “entrevistas presidenciales”.

Cuál es la otra causa contra Karina

La causa que investiga Martínez De Giorgi se inició por una denuncia presentada el 28 de febrero por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, “en la cual señalaron que debía investigarse si Karina Milei, en su carácter de Secretaria General de la Presidencia de la Nación había incurrido en la posible comisión de delitos vinculados a dádivas”.

Según informaron fuentes del caso a El Destape, la causa quedará paralizada hasta que no se resuelva la competencia, en medio de nuevos movimientos en la investigación. El 9 de septiembre pasado, dos días después de la dura derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones bonaerenses, el fiscal Eduardo Taiano la reactivó y apuntó al presidente Milei y su hermana.

El fiscal ordenó analizar la extracción de información que se había realizado meses atrás de los celulares del trader Mauricio Novelli y del ex integrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, cuyos aparatos telefónicos fueron secuestrados en marzo pero nunca se habían estudiado hasta el momento. Taiano ordenó buscar comunicaciones y chats entre estos intermediarios de la cripto estafa y el jefe de Estado, su hermana y el impulsor del token del escándalo, Hayden Davis, entre otros.