El caso $LIBRA puede cambiar de juez: ¿un giro para dilatar el lento avance de la investigación?

El caso $LIBRA puede sufrir un giro importante en un momento crucial: puede cambiar de juez justo cuando se ordenó analizar la información extraída de los celulares de dos intermediarios del cripto escándalo allegados al presidente Javier Milei y su hermana Karina. Este miércoles, el juez Ariel Lijo, que subroga a María Servini que está de licencia hasta el viernes, declaró la incompetencia del juzgado federal Nº 1 para seguir interviniendo en $LIBRA y envió la investigación al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi por considerar que tiene conexidad con una causa en que es investigada Karina Milei por cobrar dinero para coordinar entrevistas con su hermano.

Si Martínez de Giorgi acepta la competencia, la pesquisa que involucra al jefe de Estado habrá cambiado de manos. Si no la acepta, se trabará un conflicto de competencia que tendrá que resolver la Cámara Federal porteña. En ambos casos interviene el mismo fiscal, Eduardo Taiano. Pero hasta que no se resuelva la competencia, la pesquisa seguramente quede paralizada.

La incompetencia

En una escueta resolución, el juez Ariel Lijo, a quien Milei había propuesto para llegar a la Corte Suprema de Justicia, decretó la incompetencia del juzgado federal 1 para seguir interviniendo en el caso $LIBRA. Lijo subroga ese juzgado hasta el viernes porque Servini se tomó licencia por enfermedad del 11 al 19 de septiembre.

¿Qué sostuvo Lijo? Que la causa debe pasar al juzgado federal Nº 8 por conexidad con la causa N° 772/2025, en manos de Martínez de Giorgi, donde Karina Milei es investigada por “Cohecho” y “Negociaciones Incompatibles”. Se trata de un caso que se abrió por una denuncia de la dirigente de la Coalición Cívica, Mónica Frade, de marzo pasado, en la que se apuntó a la hermana del Presidente por cobrar dinero para gestionar “entrevistas presidenciales”. En ese marco, la denunciante mencionó diversos textuales que dan cuenta de que la secretaria general de la Presidencia habría cobrado dinero para concretar encuentros con Milei, entre otros, a quienes impulsaron el token $LIBRA. “Desde el día viernes 14 de febrero por la noche, ocasión en la que se conoció la participación del mandatario en la posible defraudación a través de $LIBRA; personas vinculadas y que han quedado señaladas, han expresado en chats privados -luego difundido- que la denunciada era la que pedía sobornos”, sostuvo Frade en su presentación. En el escrito se menciona por ejemplo un chat de Hayden Davis –impulsor de la criptomoneda del escándalo-:“Uno de esos mensajes sería ‘Le envío dinero a su hermana y él firma todo lo que digo y hace lo que quiero’ (sic)”, se lee en la presentación de Frade.

Lijo destacó este miércoles que “en su oportunidad, la titular del Juzgado rechazó la competencia que en ese expediente le fuera atribuida, en conexidad con estos actuados”. Es decir, que para Martínez de Giorgi hay conexidad entre ambas causas pero quien debía investigar era Servini, algo que en su momento la jueza rechazó. Si ahora Martínez de Giorgi acepta la competencia del caso, se quedará con el caso $LIBRA. Si considera que el caso debe investigarse en el juzgado Nº 1 se trabará un conflicto de competencia que deberá zanjar el tribunal superior de ambos: la Cámara Federal porteña.

Lijo fundamentó su decisión en que hubo “medidas de prueba que fue desarrollando el Fiscal Federal” y “que la situación varió y existe una mancomunidad probatoria (y de personas imputadas) que, a los fines de lograr una mejor administración de justicia y evitar un dispendio de jurisdiccional, exige la tramitación conjunta de ambos actuados”. No dio mayores detalles. El fiscal en ambos casos es el mismo: Eduardo Taiano.

Fuentes con acceso al caso estiman que hasta que no se resuelva la competencia, la pesquisa seguramente quede paralizada. El dato no es menor. Como publicó El Destape, el 9 de septiembre pasado, dos días después de la dura derrota electoral de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, el fiscal Eduardo Taiano reactivó la causa $LIBRA y apuntó al presidente Javier Milei y su hermana Karina. ¿Qué hizo aquel día? Ordenó analizar la extracción de información que se había realizado meses atrás de los celulares del trader Mauricio Novelli y del ex integrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, cuyos aparatos telefónicos fueron secuestrados en marzo pero nunca se habían estudiado hasta el momento. El fiscal ordenó buscar comunicaciones y chats entre estos intermediarios de la cripto estafa y el jefe de Estado, su hermana y el impulsor del token del escándalo, Hayden Davis, entre otros.

El dictamen de Taiano, al que tuvo acceso este medio, evidencia que el Presidente y su hermana están en el centro de la pesquisa: el fiscal especificó que se busque entre el material "descargado" de los celulares la “totalidad de las conversaciones -individuales o grupales- que hubiesen mantenido Mauricio Gaspar Novelli y Sergio Daniel Morales, titulares de los dispositivos incautados, con Manuel Terrones Godoy, Hayden Mark Davis, Julian Peh -o Peh Chyi Haur-, Bartosz Lipinski, Javier Milei y Karina Milei, por medio de mensajes de texto y aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X, LinkedIn, etcétera)”. En lo que hace al primer mandatario, el fiscal precisó 14 números telefónicos que las empresas de telefonía consultadas por la Justicia dijeron que tenían por titular a Javier Milei.

Ocho días después de esa decisión, que aún no se ejecutó, Lijo envió la causa a Martínez de Giorgi, que debe responder si se queda con el caso o no.

En el marco del criptoescándalo ya se había abierto un diferendo de competencia pero entre Comodoro Py y los tribunales federales de San Isidro. En su momento, el conflicto fue entre Servini y la jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien también investigaba el caso $LIBRA. Finalmente, el caso pasó a los tribunales federales de Retiro. Ahora puede cambiar de juez. Justo en un momento muy delicado para la causa y el presidente de la Nación.