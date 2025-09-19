Presupuesto 2026: La Rioja perdería un 35% de recursos si se aprueba el proyecto de ley enviado por Milei

El exministro de Hacienda de La Rioja y exsenador nacional, Ricardo Guerra, analizó el proyecto de Presupuesto 2026 que el presidente Javier Milei presentó en cadena nacional el lunes pasado. Señaló que, de aprobarse tal como fue enviado al Congreso, las provincias sufrirían una reducción del 35% en los fondos que reciben en términos reales. Además, advirtió que el presupuesto será "muy difícil de votar" y expresó preocupación por el atraso del valor del dólar.

En comunicación con Riojavirtual Radio, Guerra consideró : “En términos reales, las provincias recibirían menos recursos, alrededor un 35% menos. Esto es para todas las provincias incluida la nuestra”.

Según Guerra, La Rioja sufrirá “un desfinanciamiento muy fuerte”. Y agregó: “Si a esta reducción del 35% le agregamos el no envío de los fondos extra coparticipables, la reducción de ingresos para La Rioja será enorme, se va a sentir, es un desfinanciamiento muy fuerte que está aplicando el Gobierno nacional hacia nuestra provincia”.

Un proyecto difícil de votar

Además, el exministro de Hacienda consideró que el presupuesto nacional 2026 será “muy difícil de votar” en el Congreso. Agregó que mantiene los mismos principios que el presentado para el ejercicio 2024, con lineamientos fiscales muy estrictos y fuertemente orientados al pago de la deuda interna y externa del Estado nacional.

En este sentido, destacó que el proyecto de presupuesto 2026 plantea un incremento del 20% respecto al ejercicio 2025. Sin embargo, consideró que es importante analizar "hacia dónde se dirige ese aumento", el cual está orientado principalmente al "pago de intereses de deuda, que es lo que esta gestión está priorizando".

Guerra, además, sostuvo el precio de la divisa norteamericana está retrasado. “El dólar está barato. El Gobierno está haciendo esfuerzos enormes, incluso endeudándose de todas las formas, usando reservas, para evitar que el dólar siga subiendo y sin embargo la divisa siempre va en una tendencia alcista. Y si al dólar se lo libera, y todo indica que eso va a suceder luego de las elecciones de octubre, va a pegar un salto con el consecuente impacto que tendrá en la inflación”, alertó.

Para finalizar, habló de la inflación y sostuvo que los precios están contenidos por la falta de ventas y advirtió que si la demanda de bienes y servicios crece, los precios empezarán a subir, lo que impactará luego en la inflación.

“Si hay una expansión de recursos a las familias, es decir, si hay aumento de sueldos, eso inmediatamente se traslada a precios porque hoy los precios están contenidos porque no hay ventas. Pero en la medida en que empiece a haber demanda esos precios comenzarán a subir”, concluyó.