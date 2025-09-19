Milei en Córdoba: acusó al "pánico político" por el riesgo país y citó a Alfredo Casero

El presidente Javier Milei habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba sobre el riesgo país que llegó a los 1.500 puntos esta semana, el cual se debe al "pánico político" como consecuencia de la baja en los títulos públicos argentinos, la cual se da por una fuerte "descoordinación" entre la actualidad económica nacional y los reveses que tuvo el Gobierno con las derrotas en el Congreso, tras los rechazos a los vetos que aumentan el gasto público y "fomentan el déficit fiscal", según explicó.

"Argentina es uno de los cinco países del mundo que tiene equilibrio fiscal", afirmó el presidente Milei. "Por lo que, si ustedes se dan cuenta, todo el pánico es político", continuó diciendo y remató: "Si el 26 pintamos a la Argentina de violeta, el sueño argentino de ser grandes nuevamente será posible".

"Yo entiendo los problemas de la política electoral y de la situación que hay actualmente en los mercados", señaló el mandatario, a lo que prometió que si el Gobierno mantiene el rumbo, "para mitad del año que viene la inflación habrá sido una anécdota de la historia de la Argentina".

La referencia de Milei a Alfredo Casero: "Quiero flan"

Después de hablar de la descoordinación de los mercados con la política, el presidente Milei recordó un antiguo video del actor Alfredo Casero que se hizo virtal durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando parodiaba a la oposición por los cuestionamientos al Poder Ejecutivo. "Bueno, pareciera que la política argentina está empecinada en eso: ¡Quiero flan!", dijo entre risas el mandatario argentino.

Luego de ponderar los logros económicos de su gestión, el presidente instó a los empresarios a que sigan acompañando el rumbo económico del Gobierno. "Vamos a seguir yendo al hueso. Eso va a potenciar el crecimiento económico", afirmó el jefe de Estado.

Milei y sus críticas a la oposición: "Sólo quieren destruir"

El presidente Milei no perdió oportunidad para cuestionar la campaña de la oposición, a quienes acusó de querer "destruir" los logros de su gestión. "En un año electoral, la única propuesta que tiene el partido del Estado es destruir. Y lo dicen abiertamente. Los emprendedores saben lo que cuesta construir. Y destruir no cuesta nada", sostuvo Milei, a lo que agregó que "si tomamos conciencia del monstruo que hay en frente, la sociedad va a volver a reflexionar y este 26 de octubre va a pintar de violeta el país".

"Saben que pierden. Entonces quieren romper todo", afirmó Milei, a lo que arengó al asegurar que "no vamos a cesar de ninguna manera" porque "somos el partido de la esperanza. Somos la esperanza", dijo.

"En la presentación del presupuesto dije que Argentina podría en veinte años codearse con las potencias. En 30 años podríamos estar en el top 3", concluyó en esa parte de la conferencia.