En el marco de la campaña para las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei encabeza un acto de La Libertad Avanza en Córdoba. El jefe de Estado volvió a hablar de su perro muerto y responsabilizó, sin nombrarlo, al periodista Jorge Rial por la suba del dólar.

El Presidente se quejó de que desde la oposición "desde marzo no paran de torpedear al gobierno". Además se quejó de que también se "recurren a operetas" para atacar a su gestión. "Los argentinos son inteligentes y no se van a dejar engañar por un chimentero berreta", alusión, sin nombrarlo, al periodista que difundió los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, que reveló supuestas coimas que tendrían como principal beneficiaria a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

"O acaso somos tan tontos para dejarnos llevar por las mentiras de chimenteros que le arruinaron la vida a miles de argentinos honestos. Los argentinos saben que el partido del Estado responde con mentiras, los quieren asustar. Pero no van a poder", sostuvo Javier Milei, cuyo gobierno quemó reservas de dólares para sostener el tipo de cambio que superó los 1500 pesos.

El Jefe de Estado afirmó que "es una alegría venir a Córdoba" y recordó:"Me dieron la alegría electoral en 2023 que me llevó a la Presidencia". Al igual que en la campaña presidencial, reiteró que "Conan es cordobés", en alusión a su mascota muerta. Tras decir esto, el público coreó el nombre del mastín inglés, fallecido desde 2017.

Nota en desarrollo