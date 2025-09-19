En medio de días en los que el gobierno nacional atraviesa una severa crisis cambiaria y política, y con tres días consecutivos de venta de reservas para sostener un dólar que ya superó la banda prevista, el presidente Javier Milei reconoció que en su gestión están "trabajando" para que la Argentina reciba un préstamo del Tesoro de Estados Unidos.

En una entrevista con el medio La Voz del Interior, se le consultó sobre si estaba en sus expectativas "que haya alguna ayuda del Tesoro de Estados Unidos". Milei respondió: "Nosotros venimos trabajando; esas negociaciones demandan tiempo. Pero, bueno, lo que pasa es que nosotros, hasta que no está confirmado, no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y, bueno, es cuestión de tiempo también".

"Mirá, nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado, y nosotros ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio", comentó.

