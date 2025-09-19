A través de mensajes virales en las redes sociales, una adolescente contó un presunto hecho de violencia que vivió mientras viajaba en el tren por usar una remera de Lali Espósito.. En su cuenta de X, la usuaria @laliiloveshe escribió: “Me metieron una piña en la cabeza por tener la remera de lali ustedes bien?".

Su presunta denuncia rápidamente generó mucha repercusión entre los fans de Lali y los propios usuarios de la red social, que se sorprendieron por el motivo del golpe, lo repudiaron y le mandaron mensajes de apoyo a la chica agredida.

Después de que la publicación de "Male" se viralizara, la usuaria ahondó más en la situación que vivió. "El loco estaba parado al lado mío y me miraba. Escucho que empieza a decir 'si la depósito, o Ladri depósito', algo así pero ni lo miré.'", contó la usuaria.

"Ahí en seco sentí la piña en la cabeza, y al toque se va para la puerta y me dice 'te gustan las chorras' y ahí lo agarró el del tren y saltaron dos chabones mas para pegarle y bajarlo y dijo 'yo ya me bajo acá'", continuó.

El relato sobre lo ocurrido estaba en capturas de WhatsApp, en un chat que la usuaria había mantenido con una amiga. Sobre el final, contó que tras la agresión el hombre bajó del tren y fue retenido por la policía.

La repercusión del ataque en las redes

Además de la comunidad de la red social y de los fanáticos de la artista, fueron muchos los personajes famosos e influencers que le dieron relevancia a lo ocurrido y repudiaron la agresión. Por el momento, se desconoce si el hecho fue denunciado formalmente ante las autoridades.

La violencia digital, raíz de la escalada

“La provocación permanente” es un informe de la consultora Ad Hoc, que aborda y analiza la conversación política digital de 40 millones de usuarios en Argentina, que pasan entre 4 y 6 horas online.

Según este estudio, la violencia digital en nuestro país se duplicó en poco tiempo. Entre enero de 2023 y junio de 2025, se registraron 27,5 millones de agresiones verbales en plataformas digitales. La cantidad mensual de insultos pasó de 666 mil a 1,3 millones por mes, lo que equivale a 1.747 insultos por hora.

El presidente de la Nación Javier Milei es el máximo exponente de la violencia digital. Según los registros del informe, el primer mandatario es el usuario no troll que más insultos y agresiones acumuló en los últimos dos años (1.589).

Esto lo ubica en el primer lugar entre los políticos identificables y sexto en el ranking general, que solo es superado por cuentas de trolls anónimos.