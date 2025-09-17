Dos jóvenes vivieron un momento de tensión en un avión.

Dos jóvenes estadounidenses se volvieron virales en las redes sociales al compartir un insólito momento que vivieron en un avión, cuando se dieron cuenta que el destino que habían elegido fue erróneo y que en vez de ir a Europa se dirigían a África. La reacción desesperada de ambas en esa situación causó todo tipo de repercusión en Instagram.

El video viralizado comienza con las dos mujeres preguntando con insistencia a sus compañeros de viaje, todos subidos al avión que todavía no había despegado, hacia dónde se dirigían. "¿Esto va a Niza (Francia)?", consultó una de ellas, mientras la gente le respondía que la tripulación viajaba hacia Túnez, África. "No van a Francia, ¿no?", les dijo un pasajero, incrédulo ante lo que veía. "¡Sí, vamos a Francia!", soltaron ellas.

"¿No es a Francia donde va este avión?", volvieron a preguntar y, ante la respuesta negativa, soltaron: "¿Dónde es Túnez?". "No podemos quedarnos acá. Es un vuelo erróneo, tenemos que salir de acá", soltaron entre risas nerviosas las jóvenes y así termina el video. Al menos se dieron cuenta antes de que el avión despegara y no cuando éste hubiera aterrizado en el norte africano.

El video en las redes cautivó diversos comentarios, algunos llenos de sarcasmo y otros más benévolos. "Si esos estadounidense piensan que América es Estados Unidos", "Me parece ridículo porque puede ser un problema de sonido pero cuando pasajes se supone que estás leyendo el destino", "No empacaron el cerebro", "Hay que ser Yankee para alcanzar ese nivel de incultura profunda" y "Como me gustaría tener esos errores jaja" fueron algunos de los mensajes.

Avión despegando.

El video viral del tierno rescate a un cachorro del frío

Una chica publicó en sus redes un video en el que muestra el rescate de un cachorro en plena nevada, así como el proceso de recuperación del animal. Tras encontrarlo, lo llevó de inmediato al veterinario, quien advirtió que, de haber pasado unas horas más, el perro no habría sobrevivido. "Nunca había tocado a un cachorro tan frío, para ser sincera. Era un día muy lluvioso y particularmente frío. Todo su cuerpo estaba temblando", comentó la joven.

Lo más conmovedor de esta historia es que los rescatistas lograron dar también con la madre del perrito y, tras recibir atención veterinaria, pudo reencontrarse con su cría. El video concluye mostrando la vida actual de los animales, varios meses después del rescate, donde se los ve sanos y felices.