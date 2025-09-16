Les vino con la casa: los dueños anteriores lo dejaron abandonado y hoy su historia de vida conmueve al mundo

Les vino con la casa: los dueños anteriores lo dejararon abandonado y hoy su historia de vida conmueve al mundo.

Una nueva historia recorre las redes sociales y portales de noticias, y es que una familia en Estados Unidos puso en venta su casa pero, lo que no sabían los próximos propietarios, es que con esta vendría incluido un nuevo miembro: una perrita de unos 10 años de edad. April Billak es la mujer que encontró al animal atado a un árbol, en el jardín trasero de su nueva vivienda.

Pero la perrita no fue la única en ser abandonada por los expropietarios de la vivienda. Según contó April a la revista People, aún shockeada, descubrió que aquellos habían dejado por escrito que con la venta de la casa venían la perra y una gata, "si los nuevos dueños lo deseaban". "No podía creer que alguien dejara atrás a un perro con el que vivió durante diez años", expresó la mujer al contar su historia.

Un final feliz: qué sucedió con los animales abandonados

Frente a la situación de abandono, April Billak y su pareja se aseguraron de incluir una cláusula en el contrato de la propiedad que involucrase a los animales, y de esta forma protegerlos y descartar cualquier tipo de final desagradable para esta historia.

Molly es feliz con su nueva familia.

Molly, como rebautizaron a la perrita, hoy vive feliz con su nueva familia, en la que, por supuesto, también se encuentra su "hermana" felina. Su nueva vida se puede ver a través de TikTok, @mollysnewlife, donde April comparte videos que superan los 33 millones de visualizaciones. "Está completamente consentida y actúa como si fuera la dueña de la casa", manifestó la mujer, quien agregó: "Es una perrita muy dulce y encajó perfecto con nosotros".

Lejos de tomar una postura rencorosa frente a los viejos propietarios, April y su pareja buscan crear conciencia sobre el abandono y adopción de animales. "No conozco su situación. Solo quería asegurarme de que ella estuviera a salvo", comentó sobre los exdueños de su nueva vivienda, y opinó: "Ojalá la gente deje de comprar perros. Hay tantos en refugios que necesitan un hogar. Los refugios hacen lo que pueden, pero están saturados".

Sin duda alguna, se trata de una de las historias de vida más conmovedoras que recorre las redes sociales. Como bien sostuvo April, no se trata de poner el foco sobre los anteriores dueños de Molly y la gata, sino, de crear conciencia de la cantidad de animales que se encuentran en situación de calle, pero que allá afuera hay muchas familias que les pueden dar amor.