Trump anunció otro ataque en el Caribe: tres muertos

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mira mientras habla con la prensa en la Base Conjunta Andrews tras asistir a la final masculina del Abierto de tenis de Estados Unidos, en Maryland, Estados Unidos

El presidente Donald Trump aseguró que su país volvió a atacar una embarcación que presuntamente trasladaba droga y habría partido desde un puerto venezolano con destino a Estados Unidos. En el ataque, el segundo por ahora, murieron tres personas según indicó el republicano.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque contra cárteles de narcotraficantes y narcoterroristas extraordinariamente violentos e identificados con certeza en la zona de responsabilidad del SOUTHCOM", afirmó Trump en una publicación en Truth Social. Y sumó: "Estos cárteles de narcotraficantes extremadamente violentos REPRESENTAN UNA AMENAZA para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de Estados Unidos".

El mensaje de Donald Trump en el que informó sobre el nuevo ataque

Trump denunció que en la embarcación transportaban "grandes bolsas de cocaína y fentanilo" y en una comunicación desde el Despacho Oval sumó: "Tenemos pruebas. Todo lo que tienes que hacer es mirar el cargamento que estaba desperdigado por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todos lados. Además, tenemos evidencia grabada desde donde estaban saliendo. Hemos grabado con mucho cuidado, porque sabemos que ustedes (la prensa) irían tras nosotros".

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó nuevos niveles en las últimas semanas después de que Trump enviara ocho buques de guerra a aguas cercanas a Venezuela para presionar a Maduro. Ya posicionado, lanzó el primer ataque que dejó 11 muertos en una embarcación a la que acusó de transportar droga. Trump acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de ser la cabeza del cartel de los Soles y hace poco aumentó la recompensa por su captura a 50 millones de dólares.

El fin de semana, en otro incidente, un buque de la Armada estadounidense interceptó a un pesquero con bandera venezolana que navegaba en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país sudamericano durante aproximadamente ocho horas. Caracas reiteró que no aceptará "provocaciones" y que defenderá su soberanía ante cualquier incursión extranjera. En ese contexto, Maduro anunció el lanzamiento del Plan Independencia 200, con la movilización de las fuerzas armadas y milicias bolivarianas en 284 "frentes de batalla" en puntos estratégicos del país.

