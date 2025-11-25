FIFA deja en suspenso dos partidos sanción a Cristiano Ronaldo, quien podrá jugar en inicio Mundial

Copa del Mundo - Clasificación UEFA - Grupo F - República de Irlanda - Portugal

ters) -El capitán de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, podrá jugar los primeros partidos de su equipo en el Mundial del año que viene después de que la FIFA suspendiera el martes los dos últimos encuentros de una sanción de tres partidos.

Ronaldo fue expulsado en el penúltimo partido de clasificación de Portugal frente Irlanda en Dublín a principios de este mes por un codazo en la espalda de Dara O'Shea durante la derrota 2-0 de su equipo.

La tarjeta roja significó que Ronaldo se perdió el siguiente partido de la fase de grupos de Portugal, una victoria 9-1 sobre Armenia que aseguró la clasificación. La FIFA confirmó que el jugador de 40 años había sido sancionado con tres partidos de suspensión, pero, salvo que se repita el incidente, no cumplirá ningún otro castigo.

"De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, se ha suspendido el cumplimiento de los dos partidos restantes durante un periodo de prueba de un año", señaló un comunicado de la FIFA.

"Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el periodo de prueba, la suspensión establecida en la decisión disciplinaria se considerará automáticamente revocada y los dos partidos restantes deberán cumplirse inmediatamente en el próximo partido(s) oficial(es) de Portugal".

Con información de Reuters