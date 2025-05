Hay que tener 100 mil pesos en la billetera para poder abortar en la era de Javier Milei. Las mujeres que tienen garantizado el derecho al aborto son sólo las que cuentan con obras sociales o prepagas robustas. Las que viven en provincias que no pueden hacerse cargo del recorte del 100% del Gobierno nacional a los insumos básicos acceden como pueden, muchas veces gracias a los malabares que hacen los profesionales de la salud con sus pares para saldar el agujero que deja el desamparo del Estado. El mismo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió en su informe ante el Congreso que actualmente no existe una línea de financiamiento específica destinada al cumplimiento de la Ley 27.610. No van a poner un peso y lo avisan. Mientras tanto, aumentaron un 275% las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por dificultades en el acceso al aborto, en comparación con 2023.