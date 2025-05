Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción: "Esta situación me trae a la memoria el 2001"

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO).

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, afirmó que hay "poco empleo" y responsabilizó a la baja en la obra pública."Es uno de los principales indicadores de la caída de la actividad", sostuvo el referente de la construcción en diálogo con El Destape 1070 y agregó que este momento" le recuerda "mucho al 2001".

Weiss hizo fuerte hincapié en que "hay muchas obras frenadas", lo que influye en la caída abrupta que tuvo el empleo en los últimos meses. Explicó que hoy los desarrollos en infraestructura "no tienen rentabilidad" dado que "trabajan a pérdida" y, por lo tanto, "no se inician nuevos desarrollos en el volumen que tendrían que iniciarse", pese a que hubo "un aumento importante en la venta de departamentos terminados nuevos y usados". Eso, en condiciones normales, "debería repercutir en un mayor desarrollo de emprendimientos nuevos", detalló.

"Si hablamos de poco empleo y de caída abrupta de los puestos de trabajo, esta situación me trae a la memoria el 2001, claramente", resumió. Sin embargo, destacó que a pesar del ajuste en la obra pública, "el Gobierno Nacional tiene intenciones de terminar las obras que están en su jurisdicción. Así lo han manifestado".

Costos, empleo y números a la baja: cómo está la construcción en Argentina

El dirigente de la cámara empresaria mencionó que las dificultades que atraviesa el sector se debe a que los costos de la construcción medidos en dólares "han aumentado significativamente". Sobre ese punto, el empresario explicó que "el precio de venta no verifica ese aumento de costo", con lo cual, "hoy los desarrollos no tienen rentabilidad". Eso explica, en gran medida, que "no haya nuevos desarrollos".

También dijo que los cambios en cuanto al dólar no ayudan a que el rubro se estabilice. "El dólar está muy barato frente al peso argentino. Por eso, los números no cierran respecto al precio final", sostuvo. "El costo de la construcción es casi 100% de productos argentinos", agregó.

oy los desarrollos en infraestructura "no tienen rentabilidad", adviritó Weiss

Estancamiento en los puestos de trabajo

"A mediados del 2023, teníamos 450 mil empleados UOCRA", explicó Weiss, agregando que de esos 450.000, hasta mediados del 2024, "se perdieron 100 mil empleos", detalló el camarista, tratando de graficar con números el estado de situación. "Desde mediados del 2024 a la fecha, estamos en una meseta donde no se gana ni se pierde empleo", subrayó.

En ese sentido, el empresario responsabilizó a la caída de la obra pública como una variable determinante en la baja y estancamiento de los puestos de trabajo. "Claramente la caída de la obra pública es uno de los principales indicadores de la caída de la actividad", sostuvo.

"Esperemos que en un futuro cercano empecemos a generar empleo tanto del lado de la inversión pública como de la inversión privada", concluyó.