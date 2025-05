Cuánto cobran los jubilados por mes y cada miércoles

En los cuatro primeros meses de 2025, el nivel real de la jubilación media es 28,5% inferior al de 2015, y 44,5% menor en el caso de la jubilación mínima.

¿Por qué se ha naturalizado que cada miércoles las fuerzas de choque -no son de seguridad- de Milei y Bullrich repriman a las y los jubilados?

Cobran mucho ese día de cada semana al manifestar el descontento porque cobran poco cada mes, con haberes que se están licuando con el alza general de precios de la canasta de bienes y servicios correspondiente a sus consumos.

La tendencia de violencia institucional es constante sobre uno de los sectores más vulnerables de la población desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, y no aparecen señales de reversión ni de disminución de las agresiones a las y los manifestantes de cada miércoles en la zona del Congreso.

Mes a mes, los ingresos reales de las y los jubilados van disminuyendo, al tiempo que se van recortando derechos. Los haberes y la cobertura de salud se han deteriorado a una velocidad impactante en apenas un año y medio de administración liberal- libertaria.

Las prestaciones del PAMI y el alcance de medicamentos con descuentos fueron recortadas, sin importar la salud de las y los jubilados. El objetivo de Milei es la desarticulación del sistema previsional público y de solidaridad intergeneracional, con la suba de la edad jubilatoria, la disminución del haber inicial, la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y con una reforma integral que incluye la privatización del sistema.

Es la reforma que ha reclamado el Fondo Monetario Internacional, compromiso explicitado en el nuevo acuerdo. El Gobierno espera avanzar en este sentido el año próximo, confiado en incrementar legisladores en las bancadas propias de Diputados y del Senado luego de las elecciones de medio término, en octubre próximo.

El bono adicional que cobran los haberes más bajos se dejó congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024. Así, el haber mínimo con bonos incluidos tuvo en ese año una caída de 13,1% respecto de 2023.

La principal variable de ajuste

Junto a los trabajadores en general, las y los jubilados son el sector social más castigado por la política económica. A la vez, paradójicamente, la mayoría de sus miembros constituye un núcleo fiel de apoyo político a Milei.

La pérdida del poder adquisitivo de las personas mayores es notable por la magnitud y la velocidad con que ha ocurrido. El aumento general de precios junto a la depreciación de las jubilaciones ha provocado el empobrecimiento de este grupo etario, que va perdiendo derechos en manos de un Estado liberal-libertario que los eligió como principal variable de ajuste.

Están viviendo un proceso acelerado de deterioro de las condiciones de vida con la disminución del poder adquisitivo de los haberes, lo que afecta notablemente su capacidad de compra de bienes de consumo básicos, entre ellos los medicamentos.

Un reciente informe sobre la situación del mercado de trabajo de Cifra-CTA, elaborado por Mariana L. González, Nicolás Bonofiglio y Cecilia Garriga, ofrece un ilustrativo cuadro de la situación crítica de las y los jubilados.

Indica que los haberes previsionales sufrieron un grave retroceso desde la asunción del gobierno de Milei, “que se enmarca dentro de la política de ajuste del gasto público, siendo uno de los principales componentes del recorte fiscal”.

En 2024, el poder adquisitivo de la jubilación promedio cayó 10,2% anual, mientras que la jubilación mínima perdió 18,7%, quedando en un nivel similar al dramático año 2001.

Cobran menos

En 2024, el poder adquisitivo de la jubilación promedio cayó 10,2% anual, mientras que la jubilación mínima perdió 18,7%, quedando en un nivel similar al dramático año 2001.

El reporte de Cifra-CTA precisa que el peor momento para las jubilaciones fue en el primer trimestre de 2024, cuando, como resultado del salto inflacionario, llegó a verificarse una reducción real del 30% en el haber promedio y de 36% en el haber mínimo.

Explica que la recuperación que tuvo lugar desde entonces fue limitada: en los cuatro primeros meses de 2025, el nivel real de la jubilación media es 28,5% inferior al de 2015, y 44,5% menor en el caso de la jubilación mínima.

“El cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria, que entró en vigencia en julio de 2024, implica congelar a futuro el reducido valor histórico de estas jubilaciones”, advierte.

Para concluir que el bono adicional que cobran los haberes más bajos se dejó congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024. Así, el haber mínimo con bonos incluidos tuvo en ese año una caída de 13,1% respecto de 2023.

Los proyectos políticos conservadores tienen una manifiesta inclinación de elegir a las y los jubilados como objeto de castigo.

Cobran mucho

El gobierno de Carlos Menem congeló el haber previsional, el de Fernando de la Rúa recortó el 13% los haberes, el de Mauricio Macri deprimió el ingreso de las y los jubilados, y ahora es el turno del gobierno de Javier Milei de continuar con esta misma misión, sumando la represión a la movilización de cada miércoles, donde los manifestantes cobran mucho, con una saña perversa de las fuerzas de choque de Bullrich.

Los proyectos políticos conservadores tienen una manifiesta inclinación de elegir a las y los jubilados como objeto de castigo.

En este contexto dramático de derrumbe de ingresos y represión, la problemática con los medicamentos adquiere mayor relevancia cuando el PAMI recorta sus prestaciones y disminuye la cobertura de medicamentos, con un incremento sostenido de los precios.

La resolución del PAMI, similar a la que se dispuso en el período de Macri Presidente, fijó condiciones limitantes para tener la cobertura de 100 por ciento en medicamentos, lo que se traduce en una disminución del acceso de jubilados/as a esa prestación.

Las restricciones son: tener el haber previsional mínimo, no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga, no ser propietario de más de un inmueble, no poseer un vehículo de menos de 10 años de antigüedad, aeronaves o embarcaciones de lujo.

La accesibilidad a la medicación crónica resulta primordial, no solo para disminuir la mortalidad, sino también para promover la calidad de vida en la vejez, disminuyendo el impacto de las discapacidades generadas por la falta de tratamiento oportuno.

El gobierno de Milei está diseñando, de este modo, una sociedad en la que se eliminan a los viejos, como en la novela Diario de la guerra del cerdo, de Adolfo Bioy Casares, que Leopoldo Torre Nilsson llevó al cine en 1975, con José Slavin y Marta González.

Ese vibrante relato dramático-fantástico, donde los jóvenes se deshacen de los ancianos, no pudo llegar a imaginar que hoy, en la realidad liberal- libertaria, algunos jubilados son lanzados a la pobreza, abandonados a su suerte y reprimidos cada miércoles, y otros, en cambio, acompañan a sus verdugos.