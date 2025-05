El Gobierno prepara una nueva emisión de 1,1 billón de pesos

Lejos de la política de no emisión, el Gobierno emitirá el próximo lunes 1,148 billón de pesos que entrarán en circulación desde la próxima semana en poder de bancos, fondos de inversión y ahorristas, y que podrían presionar sobre las cotizaciones de los dólares financieros o provocar una caída del rendimiento de inversiones tradicionales de los pequeños ahorristas, como los plazos fijos. Esta nueva emisión que hará el Gobierno se suma a los 11,7 billones que ya realizó el mes pasado, generados a partir de la ganancia contable del Banco Central por las operaciones del año pasado.

La administración de Javier Milei, el ministro Luis Caputo y su amigo y socio en la actividad privada, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional a avanzar en la “remonetización” de la economía y lo harían con la emisión de pesos para comprar dólares y recuperar las reservas internacionales.

Estaba previsto que en este primer semestre el Gobierno compre unos 4.000 millones de dólares con emisión monetaria, lo que significaría una emisión de unos 4,6 billones de pesos. Pero después de firmar el acuerdo con el FMI, Caputo decidió emitir pesos sin acumular reservas, mientras públicamente declaró que la remonetización acordada con el FMI se iba a hacer facilitando el uso de los dólares no declarados, en un nuevo blanqueo ahora de carácter permanente y sin el respaldo del Congreso, lo que podría derivar en causas judiciales tanto a los que usen dinero no declarado como a los funcionarios que no lo controlaron.

Mientras espera que esos “dólares del colchón” ingresen a la economía, Caputo y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunciaron la emisión de un nuevo Bonte 2030 destinado exclusivamente a los inversores internacionales que quieren realizar carry trade. La emisión de este bono por un monto máximo de 1.000 millones de dólares se restará del total de la deuda en pesos que la Secretaría de Finanzas licitó, por lo que se trata de una emisión de pesos para comprar dólares que hace el Tesoro en lugar del BCRA.

El equipo económico dijo que buscará renovar el total de la deuda, una parte colocando nueva deuda en pesos y la otra con el bono de hasta 1.000 millones de dólares. Eso significa que deberá cubrir con pesos los bonos por esos 1.000 millones de dólares que no renovará.

Los tenedores de esos bonos son bancos, fondos de inversión, empresas y ahorristas, que desde el lunes los verán acreditados en sus cuentas. Con esos pesos podrán salir a comprar bonos en el mercado secundario o avanzar en la dolarización, los ahorristas minoritarios a través del mercado de cambio y el resto en operaciones del dólar financiero. Al 23 de mayo pasado, último dato disponible en las estadísticas del Banco Central, la cuenta corriente que tiene el Tesoro en el BCRA tenía un saldo de $11,5 billones, lo que significa que ya se empezaron a consumir los pesos emitidos en concepto de utilidades contables.

Para esta altura en el año anterior tenían 10 billones de pesos y llegaron a un máximo de 16,8 billones en septiembre, que se gastaron en su totalidad e incluso unos 200 mil millones de las utilidades. Los fondos que están depositados en el BCRA no están monetizados, por lo que cada vez que lo utilizan pasa a ser emisión monetaria. Ahora tendrán que emitir 1,145 billones de pesos, que es el equivalente a 1.000 millones de dólares al valor del 27 de mayo según la Comunicación A3500.