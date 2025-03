La vicepresidenta Victoria Villarruel salió a disputarle la agenda de derecha al presidente Javier Milei, con quien viene de meses de mucha tensión. Tras el Día de la Memoria, en donde reiteró su negacionismo, la titular de la Cámara alta organizó en el Senado un acto por el denominado "día del niño por nacer", en el que hizo una defensa del aborto ilegal y sugerir su anhelo de la vuelta a la ilegalidad del aborto.

En la lectura entre líneas del discurso de Villarruel en el acto realizado en el Senado, la Vice sugirió su anhelo de retomar las leyes de prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo. En sus dichos, enfatizó que “el respeto a la vida y la dignidad humana no deben estar sujetos a las decisiones de las mayorías", sino que "son precondiciones básicas de la sociedad y ninguna autoridad legítima, tiene potestad sobre ella".

Luego, alertó sobre la "tasa de natalidad más baja de nuestra historia" y planteó que "la necesidad de incremento de los nacimientos es un desafío estratégico". En ese marco, pidió “a todos los argentinos, a las asociaciones civiles, a las fundaciones y grupos que trabajan por los niños a sumarse a esta gesta abrazando y cuidando la vida desde la concepción".

A los legisladores, les pidió que “velen siempre por el impacto de leyes sobre la vida integral de los ciudadanos, sobre sus cuerpos físicos y también sobre sus espíritus", mientras que a los gobernadores les reclamó que "tengan siempre presente a las familias que son las que conservan su estilo de vida y tradiciones”.

Por último, Villarruel llamó a “la defensa de la vida y dignidad de las personas por nacer" y señaló que "es imperativo revertir los procesos de desvalorización de la vida humana, la cultura de la muerte y el descarte, y asumir la enorme responsabilidad de gobernar con el propósito de que la protección de la vida y la dignidad infinita de cada persona, sea el fundamento y el principal anhelo que nos guía en nuestra tarea”.

Los dichos de la titular del Senado se dio horas después de que el Gobierno nacional promocionara a través de sus cuentas en redes sociales el denominado "día del niño por nacer", en donde llamaron a "defender la vida humana desde su concepción". Más temprano, la Vice había afirmado por sus redes que "hoy en Argentina se han abortado desde la promulgación de la ley de aborto una cantidad muy superior a todos los habitantes de Tierra del Fuego".

Los expositores y las presencias

Entre los expositores en el acto de Villarruel, estuvo el fundador y presidente de la fundación CONIN, Abel Albino; célebre promotor antiaborto. El pediatra fue mencionado como un potencial ministro de salud del ex presidente Mauricio Macri, aunque nunca desembarcó en el gobierno de Cambiemos. En los debates por la legalización del aborto en 2018, afirmó que "el profiláctico no protege de nada" y no sirve para prevenir el HIV.

Albino también entabló buenos vínculos con el gobierno de La Libertad Avanza y logró que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se encargue de la distribución de comida guardada en galpones, hecho revelado por El Destape el año pasado. En su momento, se había acusado a CONIN de incumplir ante el pedido de la justicia de entregar la mercadería,

Además, disertaron estuvieron rector de la UCA, Miguel Ángel Schiavone; la presidenta de la Academia Nacional de Educación, Paola Delbosco; las coordinadoras de La Merced Vida, Matilde Gagliolo y Lorena Aguilar, y el director de Organismos Internacionales del Senado, Juan Bautista González Saborido.

El primer orador del acto fue el director General de Cultura y de Relaciones Internacionales, Daniel Abate. "Lo trajo Villarruel. Viene del lado de financiamiento cultural", comentó a El Destape una voz que transita los pasillos de la Cámara alta. Más cerca de la titular del Senado, elogian su labor.

La primera fila de asientos del acto de Villarruel tuvo una inesperada presencia: la del fiscal Carlos Stornelli, reconocido operador de Comodoro Py con cercanías al macrismo. "Para nosotros vino como un invitado más", comentaron desde las inmediaciones de la Villarruel.

Como en varios actos organizados por la Vice en el Senado, se hizo presente la senadora por Córdoba del PRO, Cármen Álvarez Rivero.

El fiscal Carlos Stornelli, presente en el acto antiaborto de Villarruel (imagen de la transmisión por Youtube)

El 24 de marzo de Villarruel

Villarruel no mantuvo actividades en el Senado en el feriado del 24 de Marzo, pero se encargó de divulgar su visión falaz de la última dictadura cívico militar a través de sus redes. "Hoy recordamos una fecha que marca una época trágica para todos los argentinos: la interrupción del orden constitucional fogoneada por organizaciones armadas como Montoneros y el ERP, quienes agredieron con saña al gobierno democrático elegido por los argentinos", publicó la Vice, que meses atrás había homenajeado a la presidenta derrocada, María Estela Martínez de Perón, en un gesto que tuvo poco eco en el peronismo.

Pese a que su ingreso a la política vino por su defensa del falaz concepto de la "memoria completa", que pretende equiparar los crímenes cometidos por el Estado con actos terroristas de organizaciones guerrilleras en la previa al golpe del 24 de marzo de 1976, la Vice no fue la portavoz del discurso negacionista de la administración de La Libertad Avanza.

El Gobierno eligió al politólogo antifeminista Agustín Laje, que protagonizó un spot difundido por las redes sociales. "Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del '70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista", dijo el cordobés, al que Milei le avala su discurso de odio.