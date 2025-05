El miércoles pasado, mientras se preparaba la habitual movilización de organizaciones de jubilados al Congreso, se cayó por falta de quórum la sesión en la que la Cámara de Diputados iba a tratar, entre otras cuestiones, un aumento por única vez para adultos mayores y una nueva prórroga de la moratoria previsional que terminó en marzo. Ahora, en la víspera de una nueva protesta, los mismos bloques opositores que impulsaban esa sesión negocian contrarreloj un nuevo pedido para que se traten las iniciativas sobre los jubilados lo antes posible.

La fecha elegida para el nuevo pedido de sesión es 4 de junio, según pudo saber El Destape de fuentes vinculadas a la oposición en el parlamento, miércoles de la semana que viene. Afuera, como todas las semanas, los jubilados realizarán su ronda a la Plaza del Congreso, reprimida en las últimas semanas por las fuerzas de seguridad. El temario incluía un bono extraordinario de un 7,2% para jubilados y pensionados y la prórroga por dos años de la moratoria previsional.

El nuevo temario incluiría solamente los proyectos de ley vinculados a jubilaciones, excluyendo de la lista los "temas conflictivos que hicieron que se cayera la sesión", como la designación de autoridades para la Auditoría General de la Nación (AGN), indicaron las fuentes parlamentarias a este portal. Sin embargo, las negociaciones no están avanzando como la oposición quisiera. "Está verde", anticiparon, aunque confirmaron la elección del 4 de junio como fecha para la sesión. Otras voces no fueron tan precisas con la fecha, pero confiaron que será la semana que viene.

La principal discusión: emergencia en discapacidad

Los bloques que impulsan la sesión por jubilaciones son Unión por la Patria (UP), primera minoría en Diputados; Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U). Si bien hay consenso en presentar el pedido por el bono para jubilados y la prórroga de la moratoria, el debate entre las bancadas es si incluir el pedido de emergencia en discapacidad, pedido que impulsa el peronismo, o dedicar la jornada exclusivamente a jubilaciones.

La semana pasada, cuatro diputados de Unión por la Patria (UP) no se sentaron en el recinto para dar quórum: se trata de José Gómez, Bernardo Herrera, Ricardo Daives y Celia Campitelli, de Santiago del Estero; Fernanda Ávila y Dante Rodríguez López, de Catamarca; la chubutense Eugenia Alianello, y Tanya Bertoldi, de Neuquén. Tampoco asistieron los diputados cordobeses de Encuentro Federal Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandro Torres; del mismo bloque se ausentó el chubutense Jorge "Loma" Ávila. Del FIT-U, por su parte, no estuvo Vilma Ripoll, quien había presentado una nota en la previa explicando que era por cuestiones de salud.

Si todos los legisladores de los bloques que impulsan la sesión se sientan en el recinto, sumados a los seis diputados de la Coalición Cívica, al radical Julio Cobos y la ex libertaria Lourdes Arrieta -quienes estuvieron la semana pasada- no habría problema para llegar a los 129 parlamentarios necesarios para conseguir el quórum.

El poroteo: qué dicen el oficialismo y los "dialoguistas"

El PRO, principal aliado de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, todavía no discutió como bloque cuál será su accionar en caso de que se convoque finalmente a una sesión por jubilaciones. Seguramente se defina el martes de la semana que viene, señalaron fuentes de la bancada a El Destape. Con 35 legisladores oficialmente -algunos más cercanos a los libertarios que al partido que preside Mauricio Macri-, el partido amarillo es el pilar fundamental del oficialismo para evitar que haya quórum.

Tanto LLA como sus satélites y socios no tienen intención de impulsar los temas previsionales. "Nosotros ya nos manifestamos respecto a eso. Si no afectan a superávit fiscal y explican de dónde sale la plata, no hay problema", concluyó una voz del oficialismo.