Elecciones 2023: Morales adelantó que competirá contra Macri y Larreta en presidenciales

El titular del radicalismo aseguró que el ex mandatario será candidato a presidente en 2023 y volvió a rechazar el acercamiento del Pro al diputado nacional Javier Milei, afirmando que es "funcional al Gobierno y al kirchnerismo"

Gerardo Morales, titular del radicalismo y gobernador de Jujuy, volvió a afirmar que el ex presidente Mauricio Macri será candidato en 2023, a la vez que se vio enfrentándolo a él y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en una interna de Juntos por el Cambio. "Horacio va a ser candidato, le va a competir a Macri y a Morales", señaló, hablando en tercera persona.

En declaraciones a FM Metro, el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) afirmó que aunque haya otros posibles candidatos presidenciables en el partido centenario, como el diputado Facundo Manes o el senador Martín Lousteau, confluirán en el que esté mejor posicionado.

Además de buscar protagonismo de cara al 2023, el jujeño también tuvo desmarques respecto a sus socios del Pro. Cuando se comenzó a debatir el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Rodríguez Larreta quiso vaciar las reuniones convocadas por el Gobierno, Morales señaló que había que participar por la responsabilidad de Juntos por el Cambio en la toma de la deuda externa en la gestión de Macri.

También manifestó su rechazo a la reinvindicación de Macri a las políticas "neoliberales" del ex presidente Carlos Ménem y afirmó que el fundador del Pro no es su jefe, planteando que el escenario no es el mismo en la alianza opositora tras la derrota de 2019.

Por su parte, la figura de Macri volvió a tomar impulso en el esquema opositor y la frase de un video publicado días atrás ("se viene el segundo tiempo") dio lugar a la preocupación dentro de quienes tienen ambiciones presidenciales en el Pro, como Rodríguez Larreta.

Otro rechazo a Milei

Morales volvió a poner como límite dentro de Juntos por el Cambio al diputado de Avanza la Libertad Javier Milei, con quien el Pro busca un acercamiento. En ese sentido, afirmó que el legislador “es funcional al Gobierno y al kirchnerismo”.

“El Gobierno está feliz con la irrupción de Milei. Yo construyo una alternativa al kirchnerismo, no quiero grieta", afirmó. Según sostuvo el jujeño, sumar al liberal a Juntos por el Cambio podría "explotar" el frente opositor y remarcó que "hay que salir del fracaso y no es llegar a cualquier precio".

"La coalición con Milei adentro va a explotar, no va a poder gobernar. Juntos por el Cambio tiene que plantarse con un buen plan de gobierno y no hacer como hizo Mauricio que dijo ‘el Presidente soy yo y gobierno yo’, y así nos fue. Lo que tenemos que aprender es que si llega una coalición tiene que gobernar un colectivo”, recordó.

Por último, Morales destacó el encuentro que mantuvo con dirigentes de centro, como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el ex jefe provincial de Salta Juan Manuel Urtubey, entre otros. "Hay coincidencias de no a la grieta. Estamos convencidos que el diálogo es la salida del país. Quedamos en reunirnos periodicamente. Vamos a empezar a cruzar proyectos con los jefes de bloques de cada espacio", cerró.