Marco Rubio dice que el plan de EEUU para Venezuela es estabilidad, recuperación y luego transición

El Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, llega para informar a los senadores sobre la situación en Venezuela, en el Capitolio

WASHINGTON, 7 ‍ene - Estados Unidos tiene un plan de tres pasos ‍para Venezuela ⁠que comenzará con la estabilización del país después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al presidente Nicolás Maduro el fin de semana, seguido de la supervisión de la recuperación ‌del país y ⁠finalmente una transición, ⁠dijo el miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio.

"No queremos que ‍esto se convierta en un caos", aseguró ⁠Rubio, hablando después ‌de informar a los senadores estadounidenses sobre el plan del Gobierno federal para Venezuela.

"La segunda fase será ‌una fase ‌que llamamos de recuperación, y es asegurar que las empresas estadounidenses, occidentales y otras tengan acceso ​al mercado venezolano de una manera que sea justa".

"También, al mismo tiempo, comenzar a crear el proceso de reconciliación nacional dentro de Venezuela, para que ‍las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país, y comenzar ​a reconstruir la sociedad civil", añadió Rubio. "Y luego, la tercera fase, ​por supuesto, será de transición".

Con información de Reuters