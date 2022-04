Gerardo Morales alzó la interna en Juntos por el Cambio: "Macri no es mi jefe"

El gobernador de Jujuy cree que Macri será candidato pero no lo reconoció como líder de su espacio. Afirmó que "un radical tiene que ser presidente en 2023".

Morales fomentó la interna en Juntos por el Cambio y afirmó: "Macri no es mi jefe".

El gobernador de Jujuy Gerardo Morales confirmó que Mauricio Macri será candidato en las elecciones presidenciales de 2023 y acrecentó la interna en Juntos por el Cambio. Con respecto a la candidatura de Macri, en una entrevista radial admitió: “Creo que va a ser candidato, es el jefe del PRO. Es una voz importante de Juntos por el Cambio". Al mismo tiempo, aclaró: "Macri no es el jefe de Juntos por el Cambio, es el jefe del PRO. No es el jefe del radicalismo, no es mi jefe".

Las declaraciones de Morales se dieron luego de que se conociera un video de Macri en el que afirmó que desde su partido están listos "para el segundo tiempo del cambio”.

En un encuentro de la dirigencia partidaria en Salta, Morales planteó el desafío de "romper la idea de que el radicalismo no puede gobernar" y dijo que "un radical tiene que ser presidente en 2023".

“Creo que es el momento de que el radicalismo, que forma parte de la coalición, que tiene más musculatura, que es un partido de gestión, que gobierna 412 municipios y tres provincias y lo hace bien, pueda gobernar la República Argentina de manera responsable”, sostuvo el gobernador de Jujuy.

Para Morales "se necesita un país que no solo tenga la cabeza en el Área Metropolitana y que cuente con economistas que no sean ortodoxos, que se encierran en las diez manzanas de la city porteña de espaldas al interior del país".

Por otro lado, indicó que Juntos por el Cambio "tiene que crecer con humildad" para luego objetar las manifiestas intenciones de dirigentes del PRO de sumar a la coalición al diputado liberal Javier Milei: "La antipolítica se puede llevar puesto al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio también", alertó al respecto.



Tras convocar a "mirar para adelante y pensar en el futuro", Morales instó a "no asustarse cuando alguien de Juntos por el Cambio reivindica la década del '90" y exhortó finalmente a la dirigencia a fortalecer la coalición opositora nacional "mirando lo que ocurre en el Frente de Todos que está quebrado y explota, porque llegó al ejercicio del poder amontonando gente".