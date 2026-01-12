Calor en CABA y Conurbano: así estará el tiempo hoy lunes 12 de enero

Calor en CABA y Conurbano: así estará el tiempo este lunes 12 de enero

Comienza otra semana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó cómo estará el tiempo este 12 de enero en Buenos Aires y alrededores. Este lunes, el cielo se encontrará solo algo nublado y regresará el calor: la temperatura se ubicará entre los 21 grados de mínima y los 32 grados de máxima.

El martes 13, de acuerdo al SMN, el día estará parcialmente nublado y habrá calor extremo. La temperatura comenzará en una mínima de 23 grados y se elevará hasta alcanzar una máxima de 34 grados.

Clima más cálido y seco: así será el verano 2026 en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que el verano será más caluroso de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.