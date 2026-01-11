"Venezuela cuenta ahora con Estados Unidos, el Ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerla, y la protegeremos. ¡NO MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA!", afirmó Trump en sus redes sociales.

Luego del ataque a Venezuela y secuestro del ahora expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazó a las autoridades de Cuba al advertirles que "no recibirá más dinero ni petróleo" desde este país y que se debe llegar a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde".

Lejos de finalizar con el ataque al país venezolano y tomar el control de su petróleo, el mandatario estadounidense manifestó su interés por Cuba y otros cuatro territorios: Colombia, México, Irán y Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. En este contexto, Trump amenazó con cortarle la principal fuente de financiación al gobierno de Miguel Díaz-Canel, que atraviesa una grave crisis económica y social.

"Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y al dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó 'servicios de seguridad' a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero eso se acabó!", escribió este domingo el republicano en su cuenta de la red social Truth.

En dicha publicación, señaló que "la mayoría de esos cubanos han muerto tras el ataque estadounidense de la semana pasada, y Venezuela ya no necesita protección contra los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años".

"Venezuela cuenta ahora con Estados Unidos, el Ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerla, y la protegeremos. ¡NO MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡NADA! Le recomiendo encarecidamente que llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", aseguró el presidente de Estados Unidos.

Pocos días después de la operación militar de Estados Unidos, que incluyó ataques en Caracas y otras zonas estratégicas, Trump sostuvo que una intervención militar en dicho país no era necesaria porque estaba “listo para caer”. “Nuestro objetivo es tener países a nuestro alrededor que sean viables y exitosos y donde se permita que el petróleo salga libremente. El dominio estadounidense en el hemisferio occidental no volverá a ser cuestionado”, manifestó el presidente de EE.UU.

La isla sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales y la falta de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación. Asimismo, se encuentra atravesada por una pésima situación económica: Cuba concluyó 2025 con una inflación interanual en el mercado formal del 14,07 %. La inflación triplicó los precios desde el año 2020, según las estadísticas oficiales. En esa línea, el índice de precios al consumo (IPC) cerró en 2021 por encima del 77 %; mientras que en 2022 se situó en el 39,07 %; en 2023, en el 31,34 %, y en 2024, en el 24,88%.

Marco rubio presidente de Cuba: el posteo de Trump

Trump también reposteó un mensaje de un usuario de X que sugiere que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sea presidente de Cuba. El mandatario de EE.UU. republicó un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: "Marco Rubio será presidente de Cuba", acompañado de un emoji de risa, que fue respondido por el republicano: "¡Suena bien para mí!", planteó.