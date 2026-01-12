Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy lunes 12 de enero 2026

Cuenta DNI volvió a convertirse en una herramienta central para millones de bonaerenses. En un contexto de inflación persistente y consumo ajustado, la billetera digital del Banco Provincia sostiene un esquema de descuentos que impacta de lleno en alimentos, productos básicos y gastos cotidianos.
Este lunes 12 de enero de 2026, los beneficios están plenamente vigentes y ofrecen oportunidades concretas de ahorro, especialmente en supermercados. Estas promociones explican buena parte del movimiento comercial de los primeros días del año.
El descuento clave de hoy: 20% en supermercados
El beneficio estrella de este lunes es el de supermercados:
- 20% de descuento los lunes.
- Tope de reintegro: $8.000 por día.
- Ticket mínimo: $20.000.
La promo aplica en supermercados adheridos de toda la provincia y se suma al esquema semanal que Banco Provincia sostiene de lunes a domingo, con descuentos rotativos según la cadena y el día.
Este tipo de beneficios son un factor decisivo a la hora de planificar compras grandes y concentrar consumo.
Librerías y promos que siguen activas en enero
Además de supermercados, este lunes también están vigentes:
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, en comercios adheridos de toda la provincia.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
- Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos, con tope semanal de $6.000.
Estos beneficios refuerzan una política de consumo cotidiano que apunta tanto a estudiantes como a familias.
Promos de verano que también aplican hoy
Durante todo enero siguen activas las promociones de temporada, pensadas para vacaciones y consumo turístico:
- Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca. Incluye Atalaya, Havanna, Luccianos, Manolo, Freddo, La Fonte de Oro y más, además de balnearios emblemáticos.
Si bien el beneficio de comercios de cercanía (20% los viernes) y FULL YPF (fines de semana) no aplica hoy, forman parte del esquema mensual que permite planificar el ahorro a lo largo de enero.
Cómo aprovechar al máximo las promos con Cuenta DNI
- Activá tu Cuenta DNI y asegurate de tener la aplicación actualizada.
- Pagá con QR o tarjeta digital directamente desde la billetera.
- Consultá el listado de comercios adheridos en la web oficial del Banco Provincia antes de comprar.
- Recordá que los reintegros se acreditan automáticamente dentro de los 10 días hábiles siguientes.
¿Dónde consultar los comercios adheridos?
Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.