Mauricio Macri elogió a Menem y estalló la interna en Juntos por el Cambio

El expresidente llenó de halagos a Carlos Menem y distintos dirigentes del radicalismo salieron al cruce. El gobernador Morales lanzó: "La UCR es un partido democrático, no una empresa. Tenemos dirigentes políticos, no CEOs".

El expresidente Mauricio Macri resaltó hoy la presidencia de Carlos Saúl Menem al señalar que el exmandatario riojano "cada día va a estar más reivindicado con el paso del tiempo". "Quien había resuelto los problemas de la grieta en la Argentina fue el presidente Menem, que cada día va a estar reivindicado con el paso del tiempo", aseguró hoy Macri en diálogo con Radio Mitre Córdoba y generó un fuerte repudio por parte del sector radical de Juntos por el Cambio.

En la misma entrevista, el ex mandatario opinó que Menem "vino con un peronismo moderno, intentando unir a los argentinos detrás de la producción, el empleo y el progreso pacífico de la Argentina". Asimismo, apuntó contra el oficialismo, contrastándolo con el gobierno menemista y diciendo que el Gobierno actual "ha vuelto a predicar sistemáticamente el discurso del odio".

Arde la interna: las críticas a Macri por su apoyo a Menem

Las declaraciones de Mauricio Macri causaron un fuerte repudio por parte de distintos referentes de la Coalición Cívica y la UCR, acrecentando la interna en Juntos por el Cambio.

El gobernador de la provincia de Jujuy Gerardo Morales hizo un contundente descargo contra los dichos de Macri. "Rechazamos las políticas neoliberales implementadas por el menemismo en los 90 que hoy reivindican algunas voces de la política argentina", expresó a través de su cuenta oficial de Twitter. "Estás medidas destruyeron nuestro aparato productivo, nos hicieron más pobres y terminaron con la esperanza de nuestro pueblo", afirmó Morales.

En clara alusión al PRO y a Macri, aunque sin mencionarlos, lanzó: "La UCR es un partido democrático, no una empresa. Tenemos dirigentes políticos, no CEOs. Estamos construyendo un programa político federal, no uno de negocios. Queremos que las cuentas cierren, pero con un pueblo que tenga trabajo, salud, educación y seguridad".

El titular del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, pidió no olvidar que, "con Menem, también empezó la degradación institucional que tampoco nos deja crecer" y recordó que, "entre otras cosas, fundó un Poder Judicial corrupto, ampliando la Corte y Comodoro Py, y profundizó la degradación de los servicios de inteligencia".



Otra diputada nacional de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic, afirmó también por redes sociales que Menem será recordado "por ladrón", al afirmar que "voló un pueblo, encubrió un atentado, tráfico armas a Ecuador y Croacia". "Memoria Sr, que sin ella no habrá justicia. Y ya no hay más lugar para la Argentina de los pactos de impunidad", reaccionó Zuvic ante el elogio de Macri a la gestión de Menem en la presidencia de la Nación, entre los años 1989 y 1999.