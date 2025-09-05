El Gobierno sigue la previa de las elecciones en la peor semana de la gestión

A horas de sufrir un nuevo golpe con el rechazo del Senado al veto presidencial a la Ley de Discapacidad, el gobierno de Javier Milei vive con inquietud la previa de las elecciones bonaerenses de este domingo en una de las semanas más difíciles de la gestión. Mientras el Presidente sigue de gira nuevamente en Estados Unidos, crecen las consecuencias de la filtración de los audios de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que se suma a la pelea intestina en la Libertad Avanza (LLA) entre funcionarios y referentes libertarios y la incertidumbre en los mercados por la modificación de la política económica y la decisión de Casa Rosada de volver a intervenir en el dólar para contener su escalada.