A horas de sufrir un nuevo golpe con el rechazo del Senado al veto presidencial a la Ley de Discapacidad, el gobierno de Javier Milei vive con inquietud la previa de las elecciones bonaerenses de este domingo en una de las semanas más difíciles de la gestión. Mientras el Presidente sigue de gira nuevamente en Estados Unidos, crecen las consecuencias de la filtración de los audios de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que se suma a la pelea intestina en la Libertad Avanza (LLA) entre funcionarios y referentes libertarios y la incertidumbre en los mercados por la modificación de la política económica y la decisión de Casa Rosada de volver a intervenir en el dólar para contener su escalada.
El Gobierno sigue la previa de las elecciones en la peor semana de la gestión
El nuevo revés del Congreso, la filtración de los audios, la intervención en el dólar y la interna entre funcionarios y referentes libertarios son algunos de los elementos que suman presión al Gobierno a días de los comicios e Buenos Aires.
Comenzó la veda electoral: qué no se puede hacer
El domingo son las elecciones provinciales en Buenos Aires y hay expectativa por los resultados que pueden ser un duro golpe al gobierno de Javier Milei.
La veda electoral en Buenos Aires empezó este viernes 5 de septiembre a las 8 y se extiende hasta el domingo 7 a las 21, es decir, tres horas después del cierre de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires que renovarán parte de la Legislatura provincial y cargos locales. Pero más allá de las urnas, la jornada estará marcada por un factor central: la veda electoral, un mecanismo que busca garantizar la transparencia y neutralidad de los comicios.
Discapacidad: el Senado rechazó el veto y a Milei no le queda otra que judicializar
La mayoría de la Cámara alta votó la insistencia en la norma, que el Presidente rechazó. Dudas y contraataques sobre la amenaza del Presidente de ir a la justicia.
Por primera vez, el Congreso le rechazó un veto a Javier Milei. El Senado de la Nación aprobó insistir con la ley de emergencia en Discapacidad, pese a la amenaza del Presidente de recurrir a la judicialización de la norma aprobada en las dos Cámaras. La oposición consideró que lo que pide el Jefe de Estado no será avalado por la justicia.
El Gobierno reconoció que nunca hubo auditoría de los comedores
Un documento oficial del ministerio que conduce Pettovello confiesa la inexistencia de esa auditoría con la que justificaron la demonización de organizaciones sociales y sus referentes y la suspensión de envío de alimentos para millones de personas.
Javier Milei, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el entonces Jefe de Gabinete Nicolás Posse aseguraron que una auditoría reveló que el 50% de los comedores comunitarios no existían. Con eso pretendieron justificar la suspensión del envío de alimentos, entre ellos millones de kilos que casi se pudren en los galpones del Ministerio de Capital Humano tal como reveló El Destape. Pero lo cierto es que mintieron: ahora, en un documento oficial, reconocen que esa auditoría no existe.
Crisis de agosto: el mercado espera inflación, tasas y dólar más altos
Así lo indicó el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA, que ahora espera además una retracción de la actividad en el trimestre.
La crisis económica, que quedó en franca evidencia durante agosto pasado, dejó su huella. Ahora, el mercado espera más inflación, tasas más altas, un mayor tipo de cambio y una mayor desaceleración de la actividad de acá a fin de año a comparación de lo que consideraba un mes atrás.
El Gobierno vendió US$200 millones el primer día de intervención abierta
La cifra se conoció hoy y surge de analizar los datos de las cuentas en pesos y dólares del Tesoro en el Banco Central. Es casi el doble de lo que estimó el mercado. Un ritmo que no podrán sostener una semana más. El Gobierno se queda sin poder de fuego.
Las ventas del Gobierno en el mercado de cambio en el primer día de intervención abierta ascendieron a 200 millones de dólares, el doble de la primera estimación, según surge del análisis de la información disponible en el Banco Central del saldo de las cuentas en dólares y pesos del Tesoro nacional.
Interna LLA: Francos cruzó al Gordo Dan por un tuit contra Juez y su hija
Guillermo Francos cuestionó el agraviante tuit del Gordo Dan contra Luis Juez en una entrevista al aire. Afirmó que el presidente Javier Milei "seguramente estará en desacuerdo" con el mensaje del influencer libertario.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos,cuestionó el tuit del Gordo Dan contra Luis Juez en una entrevista al aire. El influencer libertario publicó un mensaje en X (ex Twitter) en el que acusó al senador radical de "usar a su hija con discapacidad para hacer política", entre otras faltas de respeto y agravios que fueron rápidamente repudiadas en las redes sociales. El funcionario repudió el mensaje al decir que "no se puede considerar de ninguna manera la forma en la que se expresó este señor".