Luego de una semana de que explotara el escándalo de censura del gobierno nacional y a cuatro días de un fallo judicial que aplica la censura previa sobre la difusión de los audios de Karina Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) sacó un comunicado para alertar que la libertad de expresión está en riesgo en la Argentina.

"La CGT expresa su más profunda preocupación ante el grave ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información ejecutado por el Gobierno Nacional", sostuvieron en un comunicado, y agregaron que "este avance se inscribe en un contexto de creciente hostigamiento a la prensa y de agresiones contra periodistas. Sin ir más lejos, en la jornada de ayer un trabajador de prensa resultó gravemente herido mientras cubría un acto de campaña de La Libertad Avanza en Moreno".

"En los últimos días, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar parcialmente a una denuncia del Poder Ejecutivo y ordenó el cese de la difusión de audios atribuidos a la Secretaria General de la Presidencia", recordó la central sindical.

Al respecto, advirtió "esta resolución judicial constituye un acto de censura previa, en abierta contradicción con el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, y prohíben expresamente toda forma de censura".

Por otro lado, la CGT criticó "el Decreto 629/2025, que tiene como único fin golpear la actividad que realizan vendedores de diarios y revistas, desregulando e hiriendo de muerte la actividad de los canillitas, quienes ocupan también un importante rol garantizando la libertad de prensa y el pensamiento crítico", aludiendo a la medida oficializada por el Gobierno esta semana.

"Desde la CGT manifestamos nuestra solidaridad con las y los trabajadores de prensa, repudiamos toda acción intimidatoria promovida desde el poder político y rechazamos categóricamente la medida judicial adoptada, por constituir un antecedente gravísimo contra la democracia", cerró la central sindical.

La censura del juez Maraniello sobre los audios de Karina Milei

Este lunes, el juez Maraniello dictó este lunes una medida cautelar para prohibir a los medios de comunicación la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia que hayan sido grabados en Casa Rosada, una medida que fue criticada por la oposición y comunicadores.

Con su resolución, el magistrado ordenó "el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29 de agosto de 2025 que sean atribuidos a Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".