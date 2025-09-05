El riesgo país supera los 900 puntos y caen acciones y ADRs en la previa electoral

Las acciones argentinas operan con mayoría de bajas este viernes en Wall Street y en el mercado local ,mientras los bonos en dólares operan en terreno negativo y los pesos con leves alzas. El desarme de posiciones de cara a las elecciones de este domingo, donde el interrogante es el día después en materia cambiaria.

Se trata de la última rueda bursátil antes de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. El gobierno de Milei desplegó una serie de políticas contractivas y un sobreendeudamiento para evitar movimientos con el tipo de cambio antes del domingo, pero esas medidas tienen fecha de vencimiento y el interrogante es cómo desarmará el equipo económico esa bola de nieve de deuda.

En Wall Street, por su parte, los ADRs cotizan mayoría de retrocesos, liderados por Banco BBVA (-4,3%); Cresud (-2,9%), y Edenor (-2,5%) El panel líder de BYMA cede 0,4% a 1.983.096 unidades, con bajas lideradas por las acciones de BBVA (-2,3%), y Aluar (-2,3%).

Los bonos operan con tendencia mixta, donde los nominados en dólares registran bajas de hasta 2%, mientras que los en pesos avanzan levemente en medio del desarme de posiciones. Como resultado, el último dato del riesgo país elaborado por J.P. Morgan arroja un valor de 901 puntos básicos, para marcar un nuevo máximo desde el 8 de abril.

