Milei abre las puertas a una derrota: "Apatía generada"

El presidente Javier Milei abrió las puertas a una derrota electoral en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos AIres. Ante empresarios en Los Ángeles, sostuvo que los gobernadores desalentaron a los votantes a ir a las urnas y eso lleva a ganar al peronismo porque "mandan en le voto rentado".

"A nivel local los gobernadores de las provincias decidieron separar las elecciones locales de las nacionales, con la idea de desalentar a los votantes el ir a votar. Porque queda claro - prácticamente - que nadie está tan inmerso en la política, como para conocer al candidato a consejero escolar, de un municipio, y gracias a esta apatía generada se reduce la cantidad de votantes permitiéndoles - a quienes controlan los distritos - mandar a votar a sus clientes y así ganar las elecciones, el famoso voto rentado, que tantos años el cristinismo ha fomentado. Sin ir muy lejos, el domingo, estaremos ante un nuevo ejemplo de esto, en la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante de nuestro país, que concentra - aproximadamente - el 40% de los votos", sostuvo.

Luego manifestó que sea cual sea el resultado, la Libertad Avanza ganará en cantidad de legisladores. "Este año se renuevan los diputados y senadores electos en las elecciones legislativas de 2021 y 2019 respectivamente, y en aquellas elecciones nuestro partido, La Libertad Avanza, aún no existía a nivel nacional. Eso quiere decir que las elecciones legislativas de octubre no renovamos ningún asiento propio, sino que todos los asientos que se disputan son asientos que nuestro partido tiene para conquistar, salvo dos. Es decir, que todas las bancas que consigamos serán 100% ganancia. Dicho de otra forma, en el peor de los casos, nuestro partido va a duplicar la cantidad de diputados y senadores que tiene".

Milei tiene previsto asistir al búnker de campaña el domingo en Gonnet

Milei planea estar presente el domingo en la localidad platense de Gonnet, en el búnker en el que LLA recibirá los resultados de la elección por la composición de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, si los números acompañan.

Desde las 18 del domingo, el mandatario y parte de su Gabinete podrían aguardar atentamente los primeros datos de los comicios en los que enfrentarán a Fuerza Patria, en el salón Vonharv, ubicado en la avenida 19 entre 511 y 514, a seis kilómetros del centro de La Plata.