Pochettino no vuelve a Argentina pero volvió a apoyar a Milei desde Europa: "Ajuste"

Pochettino volvió a apoyar a Milei desde Europa: "Ajuste"

Mauricio Pochettino rompió el silencio desde Europa en una reciente entrevista en la que volvió a mostrar su apoyo a Javier Milei. El DT nacido en Santa Fe que actualmente comanda a la Selección de Estados Unidos vive en el Viejo Continente y allí dialogó con el periodista Josep Pedrerol de El Chiringuito TV, donde habló no sólo de su presente, sino también de su carrera. Por supuesto, una de las frases más llamativas fue sobre el mandatario al que visitó en noviembre del 2024.

El extécnico del PSG repasó distintos momentos de su vida durante la hora y media que dialogaron, pero una pregunta fue el detonante para que se refiera puntualmente a lo que ve de Argentina. Luego de analizar a Barcelona como ciudad, el conductor del mencionado ciclo le consultó acerca de nuestro país y a raíz de ello dio una respuesta que no pasó inadvertida. El entrenador que en algún momento se mostró a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas, esta vez reafirmó su apoyo al presidente y rápidamente trascendió.

La frase de Pochettino en apoyo a Milei desde Europa

"Me gustaría ir a Argentina y se lo dije al presidente cuando lo vi en noviembre pasado. Me dijo 'espera, que va a mejorar'. Sinceramente me da esperanza. Fijate lo que me ha pasado, vuelvo después de 5 años en noviembre pasado después de un año de él de haber asumido. Lo que me gustó fue la esperanza que recibí de la gente. De llegar al país y que tengan la esperanza de que puedan cambiar. Que no se ve reflejada quizás hoy en día en muchos aspectos sociales del país porque es normal, todo ajuste requiere de dolor y sufrimiento pero esperemos que la cosa vaya mucho mejor", esbozó el DT acerca de la política que lleva a cabo el mandatario. A su vez, insistió con la "esperanza" y sostuvo que lo piensa a raíz de lo que percibió por la gente.

Por otro lado, cuando el periodista le consultó acerca del hecho de no vivir nuestro país, el técnico agregó: "Es difícil. Porque aquí en España soy argentino y en Argentina soy español. Como entrenador si me refiero a eso, siempre soy más español porque nunca dirigí ahí. Es muy difícil estar en el medio de todo. Me siento de ninguna parte, con mis raíces y hábitos como el mate y el asado que son argentinos. Pero después también el dar tantas vueltas y tener a tus hijos aquí en Europa hace que tu mira están más proyectadas aquí".

Mauricio Pochettino habló sobre Javier Milei en Europa

Las estadísticas de Mauricio Pochettino en su carrera como DT