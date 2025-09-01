Talleres está cerca del descenso y los hinchas estallaron contra Andrés Fassi: "Que quilombo se va armar"

Después de haber sufrido una derrota muy dura ante Deportivo Riestra en el Torneo Clausura, Talleres de Córdoba quedó muy complicado con el descenso. El conjunto que dirige Carlos Tevez está muy cerca de irse a la segunda división del fútbol argentino y, de esta manera, el club que tiene como presidente a Andrés Fassi, que coqueteó con las Sociedades Anónimas Deportivas tiene un quiebre interno. Los hinchas empezaron a insultar a la dirigencia y expresaron toda su bronca.

Una vez más, el estadio Mario Alberto Kempes se transformó en una verdadera olla a presión este domingo por la tarde. Tras las manifestaciones de los hinchas en La Boutique el viernes, la bronca se trasladó al estadio, donde los fanáticos de la “T” expresaron su profundo descontento con la dirigencia y el plantel por haber quedado muy cerca de jugar en la Primera Nacional, es decir, la segunda división del fútbol argentino.

La tensión fue en aumento y, con el pitazo final decretando la derrota, la furia se hizo aún más palpable. En un monento, lo peor que le pasó a la dirigencia de Talleres fue cuando explotaron: “Dirigentes, dirigentes, no se los decimos más, si nos mandan al descenso, que quilombo se va armar” y “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. De esta manera, también tuvieron complicaciones los jugadores a los que los insultaron durante casi todo el partido.

Vale decir que Andrés Fassi, quien evitó dialogar con los hinchas durante la movilización en La Boutique días atrás, fue visto retirándose de su palco en medio de insultos y hasta recibió el lanzamiento de varios objetos de los hinchas que estaban en la platea.

Crisis en Talleres de Córdoba, con el presidente Fassi en la mira: "Hay gente infiltrada"

La marcha de casi 700 hinchas blanquiazules tuvo lugar durante la tarde del miércoles 27 de agosto en el Barrio Jardín. Después del entrenamiento del plantel profesional liderado por Tevez, el titular de la institución se acercó a los socios que se manifestaron frente a la Boutique y disparó munición gruesa ante los medios de comunicación presentes.

“Tratamos de generar unidad, cerca de 400 socios tuvieron la oportunidad de apoyar al equipo... Nosotros también estamos acá, ni nos escondimos ni no vinimos”, insistió Fassi en Talleres de Córdoba. Luego, la prensa local le planteó que habían personas con identificaciones de La Fiel, la barrabrava, y el mandamás respondió que “fueron todos socios”.