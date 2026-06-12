La discusión alrededor de Manuel Adorni volvió a escalar en los últimos días gracias a su insólita explicación del pendrive con criptomonedas y alcanzó un nivel de repercusión que no había registrado ningún otro episodio vinculado al vocero presidencial en los últimos meses.

Según un informe de Ad Hoc Digital que analiza la evolución de las menciones sobre el funcionario entre marzo y junio, las repercusiones por su declaración jurada, las discusiones sobre su patrimonio y la entrevista posterior generaron el mayor volumen de conversación digital de todo el período relevado.

El dato más llamativo es que ese último pico logró superar incluso a la controversia que hasta ahora aparecía como el momento de mayor impacto para Adorni: la polémica frase sobre haberse "deslomado" con la que intentó justificar su viaje a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti.

El nuevo récord de Adorni gracias al "efecto pendrive"

Durante marzo, una de las mayores controversias protagonizadas por Manuel Adorni se produjo a raíz de la justificación de su viaje, en el que subió a su esposa al avión presidencial para ir a Nueva York, lo que rápidamente se instaló en la agenda política y mediática.

El episodio identificado en el informe como "Deslomarse" generó cerca de 285.000 menciones, convirtiéndose en aquel momento en el punto más alto de toda la serie.

Sin embargo, los datos muestran que el último episodio vinculado a la declaración jurada y la entrevista posterior alcanzó aproximadamente 320.000 menciones, superando el récord previo por unas 35.000 menciones, una diferencia cercana al 12%.

En esa entrevista por primera vez intentó explicar los cuantiosos gastos que se le descubrieron en los últimos meses, como la compra de un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cuá, que cuenta hasta con una pileta con cascada artificial.

La magnitud del salto permite dimensionar el nivel de atención pública que generó el caso y explica por qué volvió a colocar al vocero presidencial en el centro de la conversación política digital.

La declaración jurada y el patrimonio impulsaron el mayor pico de menciones

El gráfico elaborado por Ad Hoc Digital identifica el último salto de la curva como resultado de las "repercusiones declaración jurada y entrevista".

El crecimiento coincide con una serie de debates públicos relacionados con la situación patrimonial del funcionario, la difusión de información vinculada a su declaración jurada y las explicaciones posteriores brindadas en distintos espacios mediáticos.

Más allá de las posiciones políticas sobre el tema, el relevamiento muestra que la discusión logró instalarse con una intensidad superior a cualquier otro episodio registrado durante los últimos cuatro meses.

La evolución de las menciones al jefe de Gabinete muestra varios momentos clave que alimentaron el escándalo. Entre ellos, su informe de gestión en el Congreso donde defendió la transparencia de su patrimonio, y su comparación de gastos con un viaje oficial de Axel Kicillof a España, que también generaron fuertes picos de atención, con hasta 250 mil menciones.

Otros hitos que mantuvieron el foco en Adorni incluyen su polémica conferencia de prensa donde descalificó a periodistas, sus declaraciones sobre un préstamo de 100 mil dólares de dos jubiladas y las revelaciones sobre la casa en el country Indio Cuá. Además, su vínculo con un contratista al que pagó en efectivo y su adhesión al régimen de inocencia fiscal para millonarios sin justificar patrimonio, completan la lista de episodios que alimentaron el escándalo.

Este fenómeno digital no solo refleja el interés y la sorpresa del público, sino que también genera un clima de tensión política, con un silencio incómodo entre las filas libertarias y un efecto visible en la mesa política nacional. Adorni, sin dudas, se mantiene como protagonista indiscutido del debate público y de la agenda mediática.