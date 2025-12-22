Más de mil palestinos murieron en Gaza desde julio de 2024 por falta de asistencia médica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que más de un millar de pacientes fallecieron en el último año y medio en la Franja de Gaza mientras esperaban ser evacuados por motivos médicos. Según informó el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 1.092 personas murieron entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025 durante ese proceso de espera.

El número, afirmó Tedros, probablemente sea una cifra conservadora, lo que indica que la situación podría ser aún más grave. Desde el inicio del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás en octubre de 2023, la OMS y sus aliados lograron evacuar a más de 10.600 pacientes con problemas de salud críticos, entre los cuales se incluyen más de 5.600 niños que necesitaban cuidados intensivos.