El frágil alto el fuego impuesto por Estados Unidos apenas sobrevive en la devastada Franja de Gaza, en medio de los constantes bombardeos con drones y helicópteros, y tiroteos de las fuerzas armadas de Israel, que ya dejaron casi 400 palestinos muertos desde el inicio de la tregua. Además, organizaciones internacionales denuncian que Israel no afloja su bloqueo militar y la situación humanitaria no mejora: la mayoría de la población sigue desplazada, sin luz, con pocos medicamentos y con hospitales medio destruidos o fuera de actividad. Pese a todo esto, los intercambios de cadáveres entre Hamas y el gobierno de Benjamin Netanyahu continúan, y el primer ministro israelí busca avanzar con la segunda fase del Plan de Trump. Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.
Más de mil palestinos murieron en Gaza desde julio de 2024 por falta de asistencia médica
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
La Organización Mundial de la Salud reportó que 1.092 personas fallecieron en el último año y medio. Su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reclamó asistencia a la comunidad internacional: “Hay vidas que dependen de ello”.
Hace 1 hora
Más de 1.000 palestinos murieron en Gaza desde julio de 2024 esperando evacuación médica
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que más de un millar de pacientes fallecieron en el último año y medio en la Franja de Gaza mientras esperaban ser evacuados por motivos médicos. Según informó el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 1.092 personas murieron entre julio de 2024 y el 28 de noviembre de 2025 durante ese proceso de espera.
El número, afirmó Tedros, probablemente sea una cifra conservadora, lo que indica que la situación podría ser aún más grave. Desde el inicio del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás en octubre de 2023, la OMS y sus aliados lograron evacuar a más de 10.600 pacientes con problemas de salud críticos, entre los cuales se incluyen más de 5.600 niños que necesitaban cuidados intensivos.
Hace 2 horas
Pese al alto al fuego, el hambre en Gaza sigue en niveles “críticos”
El último informe de la autoridad mundial en crisis alimentarias estimó que en los próximos 12 meses más de 100.000 niños entre 6 meses y 5 años sufrirán desnutrición aguda.
Se estima que en los próximos 12 meses más de 100.000 niños entre 6 meses y 5 años sufrirán desnutrición aguda (Gentileza: WHO).
La Franja de Gaza logró evitar la expansión de una hambruna generalizada, pero la situación alimentaria sigue siendo alarmante en toda la región, según el último informe de la autoridad mundial en crisis alimentarias, el Integrated Food Security Phase Classification (IPC).
Hace 3 horas
Gaza ya no padece hambruna, según un observatorio mundial del hambre
FOTO DE ARCHIVO. Palestinos esperan recibir comida de un comedor social después del monitoreo mundial del hambre, en la ciudad de Gaza
Ya no hay hambruna en Gaza, dijo el viernes un observatorio mundial del hambre, después de que mejorara el acceso a las entregas de alimentos humanitarias y comerciales tras el frágil alto el fuego del 10 de octubre en la guerra entre Israel y Hamás, el grupo miliciano palestino.