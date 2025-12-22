Israel bloqueó 26.000 camiones de ayuda a Gaza tras el inicio del alto el fuego

Solo ingresaron 17.819 de un total de 42.800 camiones previstos.

La situación en Gaza sigue siendo crítica luego del acuerdo de alto el fuego firmado el 10 de octubre entre Hamas e Israel. A pesar de la tregua, el gobierno de Gaza denunció que Israel bloqueó el paso de aproximadamente 26 mil camiones de ayuda que debían ingresar a la Franja en los 73 días posteriores al acuerdo.

Según el comunicado oficial del gobierno en Gaza (controlado por Hamas), desde el inicio del alto el fuego, Israel violó el acuerdo 875 veces, con ataques que dejaron un saldo de 411 palestinos muertos y 1112 heridos. De esos ataques, 265 fueron contra civiles y se registraron 49 incursiones de vehículos militares en zonas habitadas. Además, 421 ataques afectaron a civiles y sus hogares, mientras que 150 ataques impactaron instituciones civiles.

La ayuda humanitaria para Gaza bloqueada

En cuanto a la ayuda humanitaria, el acuerdo establecía que Israel debía permitir la entrada diaria de 600 camiones de ayuda a Gaza. Sin embargo, solo ingresaron 17.819 de un total de 42.800 camiones previstos, lo que representa apenas un 41% del total esperado. En promedio, solo 244 camiones ingresaron diariamente, dejando bloqueada la mayoría de la asistencia necesaria.

Esta situación provocó que continúe la escasez de alimentos, medicamentos, agua y combustible en Gaza, profundizando la crisis humanitaria que ya tiene características de desastre. La falta de cumplimiento del acuerdo por parte de Israel agrava las condiciones de vida en la región, afectando directamente a la población civil.

El alto el fuego fue anunciado inicialmente por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 9 de octubre durante negociaciones en Egipto. El acuerdo entró en vigencia el 10 de octubre tras la retirada del ejército israelí de la llamada “Línea Amarilla” en Gaza. Sin embargo, la realidad en terreno muestra que el cese al fuego no se respetó plenamente, especialmente en lo referido a la ayuda humanitaria".

Israel impone nuevas trabas y prohibiciones a las ONG en Gaza

Al menos 14 organizaciones tienen restringido el acceso y muchas otras denuncian un “control político” de Israel sobre su labor en la Franja de Gaza. Todo ocurre en medio de una catástrofe humanitaria en el territorio palestino devastado, donde la mayor parte de la población carece de agua potable y electricidad y tiene un acceso muy limitado a los alimentos.

La incertidumbre pesa sobre las organizaciones de ayuda. Algunas ya fueron rechazadas, mientras que otras esperan saber si podrán continuar operando en el enclave en 2026. Israel indicó que muchas solicitudes “están en proceso de examen”.

De las cien solicitudes de registro presentadas en los últimos meses, “14 fueron rechazadas”, afirmó, en una declaración enviada a la agencia de noticias AFP, el Ministerio israelí de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo, que desde marzo dirige este nuevo procedimiento obligatorio.

Entre las ONG que no fueron autorizadas por Israel figuran Save the Children, una de las más conocidas y antiguas en el enclave, donde asiste a unos 120.000 niños, y la asociación American Friends Service Committee (AFSC), según una primera lista oficial.

Estas organizaciones disponen de 60 días para retirar a todo su personal internacional de Gaza, la Cisjordania ocupada e Israel. Además, ya no podrán enviar ayuda a esos lugares. A esto se suman las dificultades de acceso al sistema bancario israelí, del que dependen para pagar alquileres y salarios.