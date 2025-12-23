Greta Thunberg fue detenida en Londres por apoyar a militantes de Acción Palestina

La activista climática Greta Thunberg fue arrestada en Londres durante un acto de apoyo a los ocho manifestantes de Acción Palestina que hacen huelga de hambre en prisión. La asociación Defend Our Juries denunció que lo único que hizo Thunberg fue sostener una pancarta que decía: "Apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio". Las autoridades británicas argumentaron que la detención fue en "virtud de la ley antiterrorista". Según el grupo, Thunberg fue arrestada durante el acto de protesta ante el edificio de Aspen Insurance, aseguradora de la empresa de armas Elbit Systems, vinculada a Israel.

Huelga de hambre

La manifestación se llevó a cabo en solidaridad con ocho huelguistas de hambre de Palestine Action. Tras ser acusado de cometer actos de "vandalismo", el grupo fue asumado a principios de julio de 2025 a la lista de organizaciones consideradas "terroristas". Los militantes que ahora hacen huelga de hambre tienen entre 20 y 31 años y están presos a la espera de un juicio por haber llevado a cabo acciones en nombre del grupo.

El grupo afirmó haber tenido como blanco a esa compañía porque presta servicios a la empresa de defensa Elbit Systems. Dos activistas rociaron pintura roja sobre la fachada del edificio antes de que llegara la policía y procediera al arresto.

La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) indicó en un comunicado que sobre las 7.00 GMT de este martes, "se utilizaron martillos y pintura roja para dañar un edificio" en Londres, por lo que "un hombre y una mujer han sido arrestados bajo sospecha de daños criminales". "Se pegaron con pegamento cerca de la puerta y agentes especializados están trabajando para liberarlos y ponerlos bajo custodia policial", aseguró.

Según Defend Our Juries, más de 2.000 personas fueron detenidas durante las decenas de manifestaciones organizadas en apoyo al grupo. Cualquier apoyo a la organización puede ser castigado con una pena de hasta seis meses de prisión. Greta Thunberg es la primera figura de reconocimiento mundial en ser detenida en este contexto.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.