Greta Thunberg denuncia torturas en detención israelí tras ser interceptada flotilla de Gaza

Greta Thunberg y activistas de la Flotilla Global Sumud celebran una rueda de prensa organizada por el Movimiento Global hacia Gaza Suecia en el centro de Estocolmo

La activista sueca Greta Thunberg denunció el martes que ella y otros detenidos de la flotilla de Gaza fueron sometidos a tortura en la prisión israelí en la que estaban recluidos.

Thunberg, aprehendida junto con 478 personas de la flotilla y expulsada de Israel el lunes, declaró en una conferencia de prensa en Estocolmo que ella y otros detenidos fueron "secuestrados y torturados" por el Ejército israelí.

No quiso dar más detalles, pero cuando se le presionó añadió que no recibió agua potable y que a otros detenidos se les privó de medicación crítica.

"Personalmente, no quiero contar a qué me sometieron porque no quiero que aparezca en los titulares 'Greta ha sido torturada', porque esa no es la historia", dijo, añadiendo que lo que sufrieron palidece en comparación con lo que la gente de Gaza experimenta a diario.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios, pero ha negado reiteradamente haber maltratado a los detenidos.

"Todos los detenidos (...) tuvieron acceso a agua, comida y aseos; no se les negó el acceso a asistencia letrada y se respetaron plenamente todos sus derechos legales", declaró a Reuters un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores la semana pasada.

Thunberg formaba parte de la Flotilla Global Sumud, un grupo de embarcaciones que intentó llegar a Gaza para llevar suministros de ayuda y llamar la atención sobre la situación del enclave, donde la mayoría de los 2,2 millones de residentes han sido expulsados de sus hogares y Naciones Unidas afirma que el hambre es galopante.

Israel, que afirma que los informes sobre el hambre en Gaza son exagerados, ha tachado la flotilla de maniobra publicitaria en beneficio del grupo militante palestino Hamás. Ya había detenido a Thunberg en el mar en un intento similar de romper el bloqueo israelí de Gaza en junio.

(Reportaje de Johan Ahlander, Ilze Filks y Tom Little en Estocolmo; información adicional de Pesha Magid en Jersualem. Edición en español de Raúl Cortés Fernández)