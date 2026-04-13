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ARCA: estos monotributistas pagarán más de $100.000 en abril 2026

Con los nuevos aumentos, algunas categorías pagarán montos abultados.

13 de abril, 2026 | 04.15

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los valores del monotributo y con esto aumentó la cuota mensual con una suba del 21,44 por ciento correspondiente a la inflación de los últimos seis meses.

Debido a esta modificación que realizó la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quienes ciertas categorías deberán pagar al fisco más de 100 mil pesos

ARCA redefinió las 11 categorías del monotributo (de la A a la K), con nuevos límites de facturación anual y cuotas mensuales ajustadas. Los topes de facturación se incrementaron, pero también lo hicieron las cuotas. Allí se tienen en cuenta los aportes previsionales y la obra social como los principales componentes. 

Cuáles monotributistas pagarán más de 100 mil pesos en abril

Con las modificaciones que hizo ARCA en marzo, quienes pertenezcan desde la categoría E en adelante pagarán más de 100 mil pesos por mes. Los valores de todas las categorías son:

Categoría A

  • Impuesto integrado: $4.780,46

  • Aporte previsional: $15.616,17

  • Obra social: $21.990,11

  • Total: $42.386,74

Categoría B

  • Impuesto integrado: $9.082,88

  • Aporte previsional: $17.177,79

  • Obra social: $21.990,11

  • Total: $48.250,78

Categoría C

  • Impuesto integrado: $15.616,17 (servicios) o $14.341,38 (comercio de bienes)

  • Aporte previsional: $18.895,57

  • Obra social: $21.990,11

  • Total: $56.501,85 (servicios) o $55.227,06 (comercio de bienes)

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Categoría D

  • Impuesto integrado: $25.495,79 (servicios) o $23.742,95 (comercio de bienes)

  • Aporte previsional: $20.785,13

  • Obra social: $26.133,18

  • Total: $72.414,10 (servicios) o $70.661,26 (comercio de bienes)

Categoría E

  • Impuesto integrado: $47.804,60 (servicios) o $37.924,98 (comercio de bienes)

  • Aporte previsional: $22.863,64

  • Obra social: $31.869,73

  • Total: $102.537,97 (servicios) o $92.658,35 (comercio de bienes)

Categoría F

  • Impuesto integrado: $67.245,13 (servicios) o $49.398,08 (comercio de bienes)

  • Aporte previsional: $25.150,00

  • Obra social: $36.650,19

  • Total: $129.045,32 (servicios) o $111.198,27 (comercio de bienes)

Categoría G

  • Impuesto integrado: $122.379,76 (servicios) o $61.189,87 (comercio de bienes)

  • Aporte previsional: $35.210,00

  • Obra social: $39.518,47

  • Total: $197.108,23 (servicios) o $135.918,34 (comercio de bienes)

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Categoría H

  • Impuesto integrado: $350.567,04 (servicios) o $175.283,51 (comercio de bienes)

  • Aporte previsional: $49.294,00

  • Obra social: $47.485,89

  • Total: $447.346,93 (servicios) o $272.063,40 (comercio de bienes)

Categoría I

  • Impuesto integrado: $697.150,35 (servicios) o $278.860,14 (comercio de bienes)

  • Aporte previsional: $69.011,60

  • Obra social: $58.640,31

  • Total: $824.802,26 (servicios) o $406.512,05 (comercio de bienes)

Categoría J

  • Impuesto integrado: $836.580,42 (servicios) o $334.632,18 (bienes)

  • Aporte previsional: $96.616,24

  • Obra social: $65.810,99

  • Total: $999.007,65 (servicios) o $497.059,41 (bienes)

Categoría K

  • Impuesto integrado: $1.171.212,59 (servicios) o $390.404,20 (bienes)

  • Aporte previsional: $135.262,74

  • Obra social: $75.212,57

  • Total: $1.381.687,90 (servicios) o $600.879,51 (bienes)

Las escalas actuales del Monotributo.

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