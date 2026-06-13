Quién es Giovanni Reyna, el crack de Estados Unidos que es hijo de una leyenda y nieto de un exjugador del Ascenso

Reyna, el jugador que le dijo que no a Argentina para jugar con Estados unidos

Giovanni Reyna marcó un golazo en el triunfo por 4 a 1 de Estados Unidos ante Paraguay en el debut del Mundial 2026 y su nombre dio que hablar. Es que, el delantero que convirtió el cuarto tanto con una definición espectacular está ligado a nuestro país por su abuelo, quien dejó su huella en el Ascenso del fútbol argentino. Además, su padre es uno de los mejores futbolistas de la historia estadounidense que disputó cuatro veces la Copa del Mundo y en dos oportunidades los Juegos Olímpicos.

Quién es Giovanni Reyna, la estrella de Estados Unidos que le dijo que no a Argentina, es hijo de una leyenda y nieto de un exjugador del Ascenso

Miguel Ángel Reyna vistió los colores de Independiente y Los Andes -en Primera B- para luego mudarse a Estados Unidos a en 1968, donde junto a Danielle Egan -exjugadora- tuvieron a Claudio, quien hoy tiene 23 años. Este último pasó por varios clubes a lo largo de su carrera, pero uno de sus máximos logros fue disputar en cuatro oportunidades el campeonato mundial. Esto le valió que hoy lo consideren como uno de los más importantes en el seleccionado.

El ex volante ofensivo debutó en el torneo en 1994, dijo presente en Francia 1998, Corea Japón 2002 - donde llegó a cuartos de final- y Alemania 2006, pero antes participó de los JJOO de Barcelona 1992 y Atlanta 1996. A nivel clubes vistió los colores del Bayer Leverkusen, el Wolfsburgo y el Manchester City, entre otros, y hoy se desempeña como director deportivo del Austin FC de la MLS.

Claudio Reyna, leyenda del fútbol estadounidense y padre de la actual estrella

La gran figura hoy es su hijo Giovanni, quien nació en Sunderland, Inglaterra, pero decidió representar a Estados Unidos. A pesar de tener la posibilidad de vestir la "Albiceleste", siempre tuvo muy claro cuál era su objetivo y lo cumplió. Después de ser capitán del seleccionado Sub 17 en un Mundial Sub 20, Reyna fue el jugador más joven en debutar en la Bundesliga con 17 años y 66 días con la camiseta del Borussia Dortmund, con el que además ganó un título.

En 2020 tuvo la oportunidad de debutar con en la Selección de Estados Unidos en un partido contra Gales y su primer gol llegó contra Panamá en el segundo encuentro que disputó. De ahí en adelante sumó no sólo gritos sino también títulos y fortaleció aún más su presencia en Europa. Reyna pasó al Nottingham Forest en 2024 a préstamo, volvió al conjunto alemán y en agosto del 2025 continuó su carrera en el Borussia Mönchengladbach teutón.

Los números de Giovanni Reyna en su carrera

Clubes : Borussia Dortmund de Alemania; Nottingham Forest de Inglaterra y Borussia Mönchengladbach de Alemania.

: Borussia Dortmund de Alemania; Nottingham Forest de Inglaterra y Borussia Mönchengladbach de Alemania. Partidos jugados : 177 (+39 con la Selección de Estados Unidos).

: 177 (+39 con la Selección de Estados Unidos). Goles : 20 (+10).

: 20 (+10). Asistencias : 20 (+6).

: 20 (+6). Títulos: Copa de Alemania 2021 con el Borussia Dortmund y Liga de las Naciones de la CONCACAF 2020, 2023 y 2024 con la Selección de Estados Unidos.

El fixture de Estados Unidos en el Mundial 2026