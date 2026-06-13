Estados Unidos fue muy superior y bailó a la Selección de Paraguay que dirige Gustavo Alfaro

En una situación que muy pocos podrían prever, Estados Unidos le propinó un baile tremendo a la Selección de Paraguay en el inicio de la Copa del Mundo. El conjunto que dirige Gustavo Alfaro tuvo un muy mal encuentro y perdió 4-1 ante el conjunto estadounidense en el Sofi Stadium de Los Ángeles.
El seleccionado norteamericano que dirige Mauricio Pochettino le ganó 4-1 con goles de Damián Bobadilla (en contra), de Reyna y de Folarin Balogun, en dos oportunidades, mientras que Mauricio Magalhaes fue quien descontó para el equipo, perdido, de Paraguay. El conjunto parguayo, lamentablemente, no estuvo a la altura de la situación y Gustavo Alfaro tuvo varios problemas para armar el equipo.
Con un planteo llamativo, dejó muy alto a los mediocampistas externos y, por su parte, los laterales quedaron expuestos todo el tiempo. Para colmo de males, Cristian Pulisic, uno de los mejores jugadores del equipo estadounidense tuvo un verdadero partidazo y enloqueció a Paraguay. En el segundo tiempo salió reemplazado por pedido de Mauricio Pochettino.
Ya en la segunda etapa, más allá de un descuento parcial, Estados Unidos se dedicó a cerrar el partido y a tratar de no sufrir más lesionados. De hecho, los segundos 45 minutos se vivieron en tranquilidad por esta situación.
Las tres vías de la Albirroja para clasificar
Gracias al formato extendido de la FIFA, existen tres escenarios posibles para que Paraguay se meta en la siguiente ronda:
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1. El escenario ideal (Sumar 6 puntos): Si Paraguay logra reponerse anímicamente y derrota tanto a Turquía (el próximo 19 de junio) como a Australia (el 25 de junio), llegará a 6 unidades. Con este puntaje, aseguraría virtualmente el segundo lugar del grupo, independientemente de lo que pase con los estadounidenses.
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2. La opción de los 4 puntos (Ganar y empatar): Lograr una victoria y un empate en los partidos restantes dejaría a la Albirroja con 4 puntos. Dependiendo de los demás resultados del grupo, esto podría alcanzar para pelear el segundo puesto o, en su defecto, para posicionarse muy fuerte entre los mejores terceros.
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3. El milagro de los 3 puntos (Pescar como mejor tercero): En un Mundial de 12 grupos, los 8 mejores terceros avanzan de fase. Si Paraguay solo le gana a uno de sus dos rivales directos y cae en el otro, sumará 3 puntos. Aquí es donde el 3-0 en contra de hoy se vuelve un enemigo invisible, ya que la diferencia de goles (actualmente en -3) obligaría a ganar el próximo partido por una buena cantidad de goles para tener posibilidades de avanzar en el repechaje de terceros