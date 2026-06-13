Estados Unidos fue muy superior y bailó a la Selección de Paraguay que dirige Gustavo Alfaro

En una situación que muy pocos podrían prever, Estados Unidos le propinó un baile tremendo a la Selección de Paraguay en el inicio de la Copa del Mundo. El conjunto que dirige Gustavo Alfaro tuvo un muy mal encuentro y perdió 4-1 ante el conjunto estadounidense en el Sofi Stadium de Los Ángeles.

El seleccionado norteamericano que dirige Mauricio Pochettino le ganó 4-1 con goles de Damián Bobadilla (en contra), de Reyna y de Folarin Balogun, en dos oportunidades, mientras que Mauricio Magalhaes fue quien descontó para el equipo, perdido, de Paraguay. El conjunto parguayo, lamentablemente, no estuvo a la altura de la situación y Gustavo Alfaro tuvo varios problemas para armar el equipo.

Con un planteo llamativo, dejó muy alto a los mediocampistas externos y, por su parte, los laterales quedaron expuestos todo el tiempo. Para colmo de males, Cristian Pulisic, uno de los mejores jugadores del equipo estadounidense tuvo un verdadero partidazo y enloqueció a Paraguay. En el segundo tiempo salió reemplazado por pedido de Mauricio Pochettino.





Ya en la segunda etapa, más allá de un descuento parcial, Estados Unidos se dedicó a cerrar el partido y a tratar de no sufrir más lesionados. De hecho, los segundos 45 minutos se vivieron en tranquilidad por esta situación.

Las tres vías de la Albirroja para clasificar

Gracias al formato extendido de la FIFA, existen tres escenarios posibles para que Paraguay se meta en la siguiente ronda: