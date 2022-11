Una astróloga predijo el resultado del partido entre Argentina y México: "Difícil"

Una astróloga habló de lo que será el duelo entre la Selección Argentina y México en el Mundial de Qatar 2022 y lanzó su pronóstico para este encuentro trascendental.

Una famosa astróloga lanzó su pronóstico para el duelo entre la Selección Argentina y México por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Sin dudas, su visión sobre este encuentro sorprendió, ya que no es un partido más para la "Albiceleste" que se jugará todo frente al elenco "Azteca" luego de la inesperada derrota ante Arabia Saudita en el debut. Mientras Lionel Scaloni planea cómo jugarle a los de Gerardo Martino, Mhoni Vidente le anticipó el resultado.

No sólo eso, sino que además cargó contra el "Tata" por su manejo al frente de la "Tri", más allá de que consiguieron un empate ante Polonia con Robert Lewandowski en el campo de juego. Como siempre sucede en estos casos con encuentros importantes, la astrología aparece para dar signos de esperanza o desazón y, en este caso, lo hizo una vez más. Una de las dos selecciones se quedará afuera en fase de grupos y las cartas lo dejaron bien en claro.

"Contra Polonia, México logrará sacar un empate. Luego contra Argentina perderá por varios goles y en el último encuentro, contra Arabia Saudita, la Selección de México empatará. Ante estos resultados, se quedará afuera y no avanzará a la siguiente fase del Mundial de Qatar 2022", sostuvo la vidente sobre el encuentro que jugará la "Scaloneta" ante los mexicanos este sábado 26 de noviembre desde las 16:00, lanzando un panorama alentador para la "Albiceleste".

Por otro lado, la astróloga habló de Gerardo "Tata" Martino y lanzó un picante palito para el DT argentino que dirigirá este difícil compromiso ante los de Lionel Scaloni: "La afición mexicana los apoya totalmente, están en las buenas y en las malas. Lamentablemente al entrenador no le interesa sacar adelante a México". Por último, sostuvo que sus favoritos para consagrarse son Argentina, Brasil y Francia.

El pronóstico de una taróloga entrerriana sobre Argentina vs. México

Mhoni Vidente no fue la única que predijo un buen resultado para el elenco nacional. Una colega suya vaticinó también una victoria para la Selección, pero no tan contundente. En su visión, aseguró que no será nada fácil imponerse ante los de Martino en este trascendental cruce.

"La respuesta es que le va a ir bien. De hecho, cuando hice la primera vista, que se hace del corte con las cartas, daba como exitoso. Pero ese éxito va a estar reñido, justito. No va a ser un 3 a 0. El partido va a ser muy peleado, difícil. Vamos a sufrir hasta último momento", contó Mónica Prujel sobre el panorama para este compromiso entre la "Albiceleste" y México.