Con Messi a la cabeza y cambios, la Selección Argentina entrena de cara a la final con México

La Selección se prepara para enfrentar a México en el segundo partido del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Lionel Scaloni ultima detalles y prepara cambios para dicho trascendental encuentro.

La Selección Argentina se prepara para lo que será la "final" ante México por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Con Lionel Messi a la cabeza, el elenco nacional necesita un triunfo para recuperarse de la inesperada derrota ante Arabia Saudita en el debut y el DT, Lionel Scaloni, tiene en mente varios cambios para revertir la situación adversa. Muchos de los futbolistas que estuvieron desde el arranque contra los saudíes no saldrán del equipo titular.

Al menos siete jugadores se mantendrán en el inicio del cruce ante el conjunto "Azteca", teniendo en cuenta que son fundamentales para el entrenador. Claro que, la "Pulga" no faltará ya que está en óptimas condiciones para afrontar este compromiso después de tener varios días de recuperación. Sin embargo, algunas cosas no funcionaron como el estratega campeón de América quería en el primer partido y está decidido a meter mano en la formación inicial.

Las modificaciones que Scaloni implementaría para medirse ante la "Tri" comenzarían a partir de la defensa. Cristian "Cuti" Romero no está del todo bien en lo físico, por lo que Lisandro Martínez asoma como su principal reemplazante. Por otro lado, quien tampoco tiene asegurado su lugar como titular es Nicolás Tagliafico. El exjugador de Independiente tuvo un buen desempeño ante Arabia Saudita, pero Marcos "Huevo" Acuña se perfila para ocupar su lugar contra México.

Además, Nahuel Molina también saldría del 11 titular y Gonzalo Montiel picaría en punta para jugar desde el arranque contra los "Aztecas". El hombre del Sevilla tendrá la oportunidad de hacer su debut en una Copa del Mundo y en un partido trascendental como será la segunda fecha del Grupo C, en donde Argentina no puede perder. Por último, Enzo Fernández ingresaría en lugar de Alejandro "Papu" Gómez luego de hacer lo propio contra los saudíes en el complemento. De esta manera, los que tienen su lugar asegurado son Emiliano "Dibu" Martínez, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Si bien existía la posibilidad de que haya un cambio de esquema, el DT no saldría de su idea de juego y mantendría los tres delanteros que utilizó, por lo que Julián Álvarez no tendría lugar desde el comienzo. En el caso de la "Pulga", si bien trascendió que entrenó diferenciado por problemas físicos, no se perderá este partido contra México y saldrá al campo de juego como el principal referente de la "Albiceleste". Es que, en el esquema planteado por el estratega es una pieza fundamental y su buen nivel puede ser clave para llevar a cabo la remontada tras la inesperada derrota en el primer encuentro.