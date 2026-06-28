Franco Colapinto largó 16° en el GP de Austria y quiere remontar con Alpine en la F1

Franco Colapinto larga 16° en el Gran Premio de Austria 2026 de la Fórmula 1 e irá por la hazaña de conseguir puntos en el circuito de Spielberg, luego de una clasificación negativa y con un leve despiste incluido. El piloto argentino de 23 años, de Alpine, sale otra vez desde el fondo de la parrilla a diferencia de su compañero Pierre Gasly, quien partirá desde la 11° colocación.
La primera fila la compartirán George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), en tanto que desde la segunda lo harán Lewis Hamilton con la otra Ferrari y Kimi Antonelli, el italiano que es el líder del campeonato con el Mercedes. La qualy fue muy complicada y deficitaria para "Fran", que tratará de concretar otra remontada para terminar entre los diez primeros como consiguió en la competición anterior en Barcelona.
La grilla de partida del GP de Austria 2026 de la Fórmula 1
|Posición
|Nro.
|Piloto
|Escudería
|Tiempo qualy
|1
|63
|George Russell
|Mercedes
|1:06.113
|2
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:06.349
|3
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:06.408
|4
|12
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:06.414
|5
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:06.475
|6
|1
|Lando Norris
|McLaren
|1:06.502
|7
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:06.511
|8
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull
|1:06.632
|9
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:06.955
|10
|41
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1:07.007
|11
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:07.223
|12
|5
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1:07.293
|13
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|1:07.523
|14
|27
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1:07.611
|15
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|1:07.817
|16
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|1:08.171
|17
|55
|Carlos Sainz Jr.
|Williams
|1:08.252
|18
|23
|Alex Albon
|Williams
|1:08.509
|19
|11
|Sergio Pérez
|Cadillac
|1:08.945
|20
|77
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1:09.030
|21
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:09.942
|22
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:10.363
Cómo ver la carrera de Colapinto en Austria: hora, TV en vivo y streaming
La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.
¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?
La siguiente competencia será el domingo 5 de julio de 2026 a las 11 horas de Argentina, con el GP de Gran Bretaña en Silverstone (Inglaterra). La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.
¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?
- Fue 14° en Australia.
- Fue 10° en China.
- Fue 16° en Japón.
- Fue 7° en Estados Unidos (Miami).
- Fue 6° en Canadá.
- Fue 15° en Mónaco.
- Fue 10° en España (Barcelona).