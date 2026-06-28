Franco Colapinto largó 16° en el GP de Austria y quiere remontar con Alpine en la F1

La carrera de Colapinto en vivo en el GP de Austria 2026 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto larga 16° en el Gran Premio de Austria 2026 de la Fórmula 1 e irá por la hazaña de conseguir puntos en el circuito de Spielberg, luego de una clasificación negativa y con un leve despiste incluido. El piloto argentino de 23 años, de Alpine, sale otra vez desde el fondo de la parrilla a diferencia de su compañero Pierre Gasly, quien partirá desde la 11° colocación.

La primera fila la compartirán George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), en tanto que desde la segunda lo harán Lewis Hamilton con la otra Ferrari y Kimi Antonelli, el italiano que es el líder del campeonato con el Mercedes. La qualy fue muy complicada y deficitaria para "Fran", que tratará de concretar otra remontada para terminar entre los diez primeros como consiguió en la competición anterior en Barcelona.

La grilla de partida del GP de Austria 2026 de la Fórmula 1

Posición Nro. Piloto Escudería Tiempo qualy 1 63 George Russell Mercedes 1:06.113 2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:06.349 3 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:06.408 4 12 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:06.414 5 3 Max Verstappen Red Bull 1:06.475 6 1 Lando Norris McLaren 1:06.502 7 81 Oscar Piastri McLaren 1:06.511 8 6 Isack Hadjar Red Bull 1:06.632 9 30 Liam Lawson Racing Bulls 1:06.955 10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:07.007 11 10 Pierre Gasly Alpine 1:07.223 12 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:07.293 13 87 Oliver Bearman Haas 1:07.523 14 27 Nico Hülkenberg Audi 1:07.611 15 31 Esteban Ocon Haas 1:07.817 16 43 Franco Colapinto Alpine 1:08.171 17 55 Carlos Sainz Jr. Williams 1:08.252 18 23 Alex Albon Williams 1:08.509 19 11 Sergio Pérez Cadillac 1:08.945 20 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:09.030 21 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:09.942 22 18 Lance Stroll Aston Martin 1:10.363

Cómo ver la carrera de Colapinto en Austria: hora, TV en vivo y streaming

La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

La carrera de Colapinto en vivo en el GP de Austria 2026 de la Fórmula 1.

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto en la F1?

La siguiente competencia será el domingo 5 de julio de 2026 a las 11 horas de Argentina, con el GP de Gran Bretaña en Silverstone (Inglaterra). La transmisión en vivo en la televisión será del canal Fox Sports, mientras que el streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

¿Cómo salió Colapinto en todas las carreras de 2026?