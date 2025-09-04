Papelón: el vergonzoso error en un anuncio sobre Franco Colapinto en Radio La Red

Vergonzoso: el insólito anuncio sobre Colapinto en Radio La Red

Franco Colapinto se prepara para una nueva oportunidad en la Fórmula 1 este fin de semana donde representará a la escudería Alpine en el Gran Premio de Italia. En las últimas horas, un periodista de Radio La Red (AM 910) dio una noticia falsa sobre el joven piloto argentino que irá por sus primeros puntos en 2025 el próximo domingo 7 de septiembre, en el circuito de Monza. Por supuesto, el video no tardó en hacerse viral en las redes sociales y los protagonistas recibieron varias críticas.

Damián Iribarren, conocido como el "Talibán", fue quien dio la noticia en el ciclo conducido por Paulo Vilouta. Este último lo acompañó con sus dichos y hasta incluyó información correspondiente a lo sucedido en el GP de Países Bajos hace pocos días, donde el pilarense culminó en el puesto 11. Sin embargo, la charla se basó en un dato completamente erróneo y no chequeado en el momento que se conoció, lo cual sin dudas fue un instante vergonzoso en pleno vivo.

El vergonzoso error en Radio La Red sobre Colapinto en la Fórmula 1: "No estará manejando el auto"

"Una noticia en desarrollo en este preciso momento. Llega desde Inglaterra y tiene que ver con un cambio en la escudería Alpine. Estaría informando que en el Gran Premio de Monza, Franco Colapinto no estará manejando el auto. Lo vamos a ampliar", esbozó el "Tali" Iribarren durante el programa y el conductor le consultó: "¿Cuál sería el motivo? ¿Una decisión de la escudería? ¡Epa! Ojo con esto...". Ante dicha pregunta, su compañero agregó: "Una decisión de la escudería. Veremos si esto se confirma de manera oficial. Alpine anuncia un cambio por Franco Colapinto. En un ratito ampliamos para conocer más detalles de esta posible y real, diría yo a esta hora, salida de Colapinto para el Gran Premio de Monza del próximo fin de semana". Luego, el propio Vilouta cerró: "Las declaraciones del sábado del señor (Flavio) Briatore, el papel de Colapinto el domingo y una situación complicada hoy así que lo ampliamos en minutos".

En Radio La Red anunciaron una noticia falsa sobre Franco Colapinto

¿Qué pasará con Colapinto en Monza?

Cabe destacar que el joven bonaerense no participará sólo de la primera práctica del circuito italiano, que tendrá lugar el viernes 5 de septiembre desde las 8.30 de Argentina. Dicha decisión no tiene nada que ver con el rendimiento del nacido en Pilar, sino con un reglamento de la máxima categoría del automovilismo. A través del mismo, la F1 pide a todas las escuderías al menos cuatro sesiones de entrenamientos a sus pilotos más jóvenes durante toda la temporada.

De esta manera, la oportunidad la tendrá el estonio Paul Aron, pero a partir de la segunda práctica libre será Colapinto quien vuelva a tomar el volante para luego afrontar la tercera y la clasificación del sábado más la carrera del domingo. Con "Fran" ya reemplazado entonces en dos casos en la vigente campaña, todo indica que las siguientes dos obligatorias serán por el corredor principal francés Pierre Gasly.

Cuándo corre Colapinto el GP de Italia de la F1

A continuación, presentamos los horarios de Argentina para la decimosexta fecha del campeonato:

FP1: viernes – 8:30 horas.

FP2: viernes – 12:00.

FP3: sábado – 7:30.

Clasificación: sábado – 11:00.

Carrera: domingo – 10:00.

La transmisión del Gran Premio de Italia en Monza estará disponible a través de Disney+ Premium en Argentina y Fox Sports. Todos los horarios corresponden a la República Argentina.