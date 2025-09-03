Colapinto quedó fuera de los puntos por Alpine.

El GP de Países Bajos representó el mejor fin de semana de Franco Colapinto desde su regreso a la Fórmula 1 con Alpine, puesto que, a pesar de salir de la decimosexta posición, estuvo al borde de llegar a la zona de puntos. Con un notable ritmo y una estrategia que esta vez parecía destinada a triunfar, el pilarense terminó en el decimoprimer lugar en el Circuito de Zandvoort, donde hubiese sumado de no ser por un error del equipo.

Y es que el piloto argentino marchaba decimosegundo cuando Esteban Ocon superó a Pierre Gasly, quien recién le cedió la posición a su compañero en la penúltima vuelta debido a que la orden que le llegó para el intercambio de lugares indicaba que debía hacerlo en la primera curva del trazado. Como consecuencia de esta espera, Franco, que había estado pegado a Ocon antes del rebase, no pudo alcanzar al Haas en las vueltas que quedaban para cruzar la línea de meta.

El problema es que inicialmente se creía que había sido Gasly el que retrasó el movimiento, lo que generó toda una ola de críticas e insultos hacia el piloto galo en las redes sociales. También Flavio Briatore fue objeto de comentarios negativos debido a sus frases contra Colapinto en la previa a las prácticas libres del viernes, cuando señaló que pudo haber sido un error haberle confiado el segundo asiento en ese momento.

Como respuesta a la reacción del público, Alpine lanzó un comunicado para actualizar sus normas de comportamiento en las redes y exigir más respeto en la comunicación. “Nuestro código comunitario: nuestra prioridad es ofrecer un espacio seguro e inclusivo donde todos puedan interactuar con el equipo, el deporte y todo lo que hay entre medio”, comenzó el posteo subido por la escudería francesa.

“Respeta a los demás: sé respetuoso con tus compañeros aficionados, pilotos, miembros del equipo y otros. Trata a todos con dignidad y respeto. Cuida tu lenguaje: no uses un lenguaje ni te comportes de manera discriminatoria, despectiva, ofensiva o acosadora hacia los demás. Esto incluye el lenguaje vulgar”, agregó el equipo de Enstone. En sintonía con esto, Alpine lanzó una serie de consejos sobre cómo debería darse la interacción.

Entre algunos factores, se menciona evitar publicar spam, publicidades o contenido no relacionado, además del llamado a denunciar comentarios que se salgan de la norma y de la protección de la privacidad. “Siguiendo nuestro código, todos podemos contribuir a una comunidad positiva y acogedora para los aficionados del equipo BWT Alpine Formula One. Trabajemos juntos para hacer de nuestra comunidad un lugar divertido y agradable para todos”, terminó el comunicado.

El argentino sigue en el fondo de la tabla sin puntos.

Franco, reemplazado para el GP de Italia

Este fin de semana, Franco Colapinto no estará desde el principio en el Gran Premio de Italia, donde Alpine pondrá a Paul Aron sobre el segundo coche para que dispute la FP1 para cumplir con la normativa de la Fórmula 1. Esto se debe a que en esta temporada, cada equipo debe dar cuatro sesiones a pilotos novatos y el equipo galo le queda completar dos, puesto que una la cumplió Jack Doohan en Melbourne y la otra Ryo Hirakawa en Suzuka. Para el argentino, esto significará una hora menos de entrenamientos, pero no comprometerá su participación en el resto de la fecha de Monza.