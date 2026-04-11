Por qué Leandro Paredes no juega en Boca el clásico vs. Independiente

Por qué no juega Paredes el clásico Boca vs. Independiente

Leandro Paredes no jugará en Boca Juniors ante Independiente en el duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura en La Bombonera este sábado 11 de abril. El volante campeón del mundo con la Selección Argentina que viene de hacerle un gol a Universidad Católica de Chile en el debut de la Copa Libertadores del equipo de Claudio Úbeda ni siquiera apareció en la lista de convocados del DT. Por supuesto, este último tiene sus motivos para no citarlo.

Sin dudas, el capitán del conjunto "Xeneize" es una de las piezas claves del club y tanto él como el cuerpo técnico son conscientes de que no se puede perder el Superclásico ante River Plate. El próximo domingo 19 desde las 17 en el Estadio Más Monumental se llevará a cabo este duelo en el que el crack de la "Albiceleste" podrá reaparecer sin problemas. Sin embargo, no estará ante el "Rojo" de Avellaneda y su ausencia en la nómina no pasó desapercibida.

Por qué no juega Leandro Paredes el clásico entre Boca e Independiente

La baja del campeón del mundo en Qatar 2022 en este cruce ante los de Gustavo Quinteros se debe a que llegó a la quinta amarilla en el partido de la fecha 13 ante Talleres de Córdoba en el Mario Alberto Kempes. De esta manera, se "limpió" exclusivamente para no perderse el encuentro contra el "Millonario", que sin dudas es de lo más importante en el año 2026. Claro que, no será el único cotejo en el que estará disponible para el "Sifón" en esta semana.

Es que Boca recibirá a Barcelona de Ecuador el próximo martes 14 de abril por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por supuesto, Leandro Paredes podrá ser titular en el mediocampo ya que estará a disposición. Sin embargo, no jugará ante Independiente y en el mediocampo todo indica que Camilo Rey Domenech y Ander Herrera serán los volantes titulares para tapar ese hueco.

Leandro Paredes fue amonestado contra Talleres de Córdoba y se pierde el clásico ante Independiente

Los números de Paredes en Boca

Partidos jugados : 61.

: 61. Goles : 8.

: 8. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: Torneo Apertura 2011 y Copa Argentina 2011/2012.

Cuándo juegan Boca vs. Independiente por el Torneo Apertura en La Bombonera: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Xeneize", sin Leandro Paredes en el equipo a raíz de la suspensión por la quinta amarilla, recibirá al "Rojo" de Avellaneda este sábado 11 de abril en La Bombonera a partir de las 17 por la fecha 14 del Torneo Apertura con el arbitraje de Andrés Merlos. La transmisión estará a cargo de TNT Sports para toda Argentina. El streaming online será de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Este cotejo será en el campeonato local la previa del Superclásico ante River Plate que se jugará el domingo 19 del mencionado mes en el Estadio Más Monumental. Por supuesto, los comandados por Claudio Úbeda buscarán ganar ambos encuentros para asegurarse un lugar en los playoffs del certamen, lo cual no están lejos de lograrlo.